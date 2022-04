Terrengbrann på Espeland – bolighus evakuert

– Flammene kryper oppover, det ser ikke bra ut, sier nabo.

Rundt klokken 15 fikk BT de første bildene av røykutvikling i terrenget på Espeland.

Like etter bekreftet fungerende vaktkommandør Stian Kvam i 110-sentralen at brannvesenet hadde rykket ut til meldinger om en gress- og markbrann like bak Janus-fabrikken på Espeland.

– Det er åpne flammer, sa han i 15.15-tiden.

Én person eksponert for røyk

BT har snakket med flere beboere i nærheten som beskrev åpne flammer som spredte seg raskt i området.

En av dem er Øygunn Leitekallevik. Hun bor om lag én kilometer fra stedet.

– Jeg ser åpne flammer som kryper oppover siden, det ser ikke bra ut, sa hun da BT snakket med henne i 15.40-tiden.

Like før klokken 15.50 meldte 110-sentralen at de første mannskapene fra brannvesenet var fremme på stedet og startet slukkingsarbeidet.

Klokken 16 skal brannen ifølge Vest politidistrikt ha spredd seg 300 – 400 meter opp i terrenget.

Én person skal ha vært eksponert for røyk, opplyser politiet.

Har startet evakuering

Foreløpig er det ikke meldt at brannen har nådd bebyggelse, men politiet skrev i 16-tiden at noen boliger skal ligge i nærheten av der det brenner og at de vurderte evakuering av disse.

To personer er så langt evakuert fra en bolig i Unnelandsvegen. Ingen boliger eller annet er berørt så langt, skriver politiet.

Brannhelikopter er på veg til området.

Unnelandsvegen langs fylkesveg 5292 er stengt ved Hardangervegen grunnet brannen, opplyser Vegtrafikksentralen.

Bilde tatt i 15-tiden.