Politiet: – Vi mistenker at brannen er påsatt

Flere beboere ble evakuert da det brant i et rekkehus i Florø natt til fredag. Politiet mistenker at brannen er påsatt.

Spor på stedet gjør at politiet mistenker at brannen er påsatt. Foto: Brannvesenet

– Det var store flammer fra huset, forteller operasjonsleder Per Algrøy ved Vest politidistrikt.

Politiet fikk melding om brannen klokken 02.00 natt til fredag. Rekkehuset ligger i Havrenesvegen i Florø i Kinn kommune.

– Det var kaotisk da vi kom frem. Det var mye flammer oppetter vegger og ut av tak. Det er 16 leiligheter totalt, så det var også mye folk der. Heldigvis var det vindstille, sier innsatsleder brann Robert Endestad.

Fikk hjelp av jenter

Brannvesenet rykket ut med 25 mann. Beboere i rekkehuset ble evakuert. Røykdykkere ble sendt inn i huset og kunne bekrefte at det ikke var folk igjen i boligene.

– Brannen startet på det verst tenkelige tidspunktet. Klokken 02.00 ligger folk og sover. Heldigvis gikk ingen liv tapt, sier Endestad og fortsetter:

– Vi hadde også veldig god hjelp av noen unge jenter som løp rundt og ropte og banket på dørene til folk. De forsvant for oss i natt, så jeg vet ikke hvem de er. Men vi vil gjerne komme i kontakt med dem slik at vi kan få takket dem ordentlig.

Det er totalt 16 boenheter i rekkehusene som brant i Florø. Foto: Brannvesenet

Etterlyser vitner til brannen

Ifølge politiet startet brannen på utsiden av huset, i en bod der står flere bosspann.

– Spor på stedet gjør at vi mistenker at brannen er påsatt, operasjonsleder Per Algrøy ved Vest politidistrikt.

En mann i 40-årene ble pågrepet i området etter brannen.

– Denne mannen er siktet for et annet straffbart forhold, og ble pågrepet på grunn av det. Han er ikke siktet i brannsaken, sier tjenestestedsleder Wenke Hope ved politiet i Florø.

Politiet etterlyser nå vitner til brannen.

– Vi ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha sett folk i området, sier hun.

Ifølge Hope foregår etterforskningen for fullt.

– I løpet av dagen vil vi foreta en åstedsundersøkelse. Vi vil også foreta en rundspørring av folk i området.

Leilighet er totalskadet

Rundt klokken 03.00 var brannen slukket. Det er hovedsakelig to leiligheter som er skadet.

– Den ene leiligheten er totalskadet og den andre har fått vannskader. Resten klarte vi å redde. Det var veldig bra innsats av mannskapet, sier innsatsleder brann Robert Endestad.

En person fra hver av disse leilighetene er fortsatt evakuert. Resten av beboerne i rekkehuset har fått flytte inn igjen.

Politiet har også fått melding om at rutene på to biler er knust i nærheten med en stein. De undersøker om det kan være en sammenheng mellom hendelsene.