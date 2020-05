Flere evakuert etter brann i rekkehus i Florø

Et rekkehus i Florø måtte evakueres da det brant i tak og vegger i andre etasje natt til fredag. Brannen er nå slukket, men to leiligheter er ubeboelige.

NTB

Politiet fikk melding om brannen i rekkehuset i Florø i Kinn kommune klokken 2, der det brant i to leiligheter i 2. etasje og hele bygningen ble evakuert. Røykdykkere fikk bekreftet at det ikke er folk igjen i leilighetene. To timer senere opplyser politiet til NTB at brannvesenet har slukket brannen, men ennå jobber på stedet.

– Det brant hovedsakelig i en leilighet, men det er to leiligheter med to beboere i som er ubeboelige nå, så de som bor der overnatter andre steder foreløpig. De andre evakuerte har flyttet inn igjen. Det er litt smelteskade på nabohuset, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.