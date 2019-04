BTs lydapp Lytt er fylt med ferskt lydinnhold til påske. Hør på Gryttens beste, podkasten Foreldrekoden med psykolog Hedvig Montgomery eller Fem fot under.

Bergens Tidende har mye godt innhold i lydform - og alt er samlet i appen BT Lytt. Denne kan du enkelt laste ned fra AppStore og Google Play. Appen er tilgjengelig for alle, men du som abonnent har tilgang til eksklusivt innhold. Vi har fylt opp appen med mye godt innhold som dere lesere og lyttere kan hygge dere med i påsken.

Frode Gryttens beste

Noen av de mest legendariske artiklene Frode Grytten skrev da han var journalist i BT, finnes nå i lydform. Grytten leser selv, med stor innlevelse, tekstene om da Knarvik fikk sitt eget vinmonopol (Absolut polåpning), eller om Då pønken kom til Odda. Disse og flere er nå tilgjengelig kun for Bergens Tidendes abonnenter.

Bjørn Erik Larsen

Foreldrekoden

Har du barn? Da kan Aftenpostens nye podkastserie Foreldrekoden være noe for deg. Psykolog Hedvig Montgomery er kjent for sine mange bøker om barneoppdragelse. I denne podkasten gir hun deg sine aller beste tips til hverdagslivets utfordringer med små og større barn. Programleder er Bjørn Egil Halvorsen.

Podkasten er tilgjengelig for deg med BT-abonnement.

Fem fot under

Prisbelønt artikkel i fire deler om en ung, tysk kvinne som ble reddet ut av et snøskred ved Haugastøl, etter å ha ligget under snøen i fire timer. Dette er en dramatisk fortelling om en fars kamp for å finne sin datter som ligger begravd under snøen. Det er også en fortelling om samhold, de frivilliges utrettelige innsats og om å ikke gi opp. Serien er tilgjengelig for alle BT-abonnenter.

Dei 15 mest vestlandske vestlendingane

Po​r​trettserie i 15 deler. I forbindelse med BTs 150-årsjubileum i 2018, kåret en jury de 15 mest typiske vestlendingene gjennom de siste 150 år. Her møter du blant annet Jon Fosse, Leo Ajkic og Helge Møgster, og du får høre historier om Einar Førde og Ingerid Espelid Hovig. Kun for BTs abonnenter.