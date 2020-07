Her kjørte sjåføren helt feil. – Hans kone i Russland må selge privatbilen for å betale regningen.

Vogntoget kjørte seg fast i de skarpe hårnålssvingene. – Etter at vi hadde berget ham, ga han full gass og forsøkte å stikke av, sier bilberger Arve Wangensteen.

Her har den russiske sjåføren kjørt seg fast for første gang tirsdag kveld. Foto: Politiet

I hårnålssvingene på Tindevegen fra Turtagrø ned mot Øvre Årdal ble det bom stopp.

Politibetjent Mathias Kverne har ikke har jobbet så lenge ved Årdal lensmannskontor at han har opplevd dette før.

Men tirsdag kveld ved 19-tiden fikk han en telefon. En semitrailer hadde valgt raskeste vei fra Turtagrø ned mot Øvre Årdal. Det skulle vise seg å bli svært tidkrevende.

Politipatruljen var fremme ved 19.30-tiden.

– Hårnålssvingene ned til Øvre Årdal blir bare skarpere og skarpere og i en sving gikk det dårlig, sier Kverne.

– Hadde sjåføren noen forklaring på hvorfor han hadde valgt denne veien?

– Han fulgte GPS-en som viste raskeste vei, sier politibetjenten.

Det var NRK som først omtalte det noe spesielle veivalget.

– Vi tok beslag i førerkortet på stedet. Det er sjåføren sitt ansvar å lese skilting og følge med på veien. Han er anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, sier Kverne.

Den mannlige vogntogsjåføren skal, ifølge politiet, også ha brutt en regel om at det ikke er lov for kjøretøy som er lengre enn ti meter å kjøre på Fardalsvegen i Årdal.

– Trekkvognen og vognen var 17 meter lang, sier Kverne.

Fylkesvei 5632 ble stengt ved Løbakken og åpnet ikke før ved 10-tiden onsdag formiddag.

– Etter at vi dro fra stedet, satte vogntoget seg fast igjen, sier politibetjenten.

Her har vogntoget kjørt ut av veien for andre gang og må berges på nytt. Foto: 2211-tipser

Ved 19-tiden tirsdag var dette situasjonen på Tindevegen ned mot Øvre Årdal. Foto: Politiet

Arve Wangensteen, som er daglig leder for Vang Auto-Service i Valdres, ankom de skarpe hårnålssvingene ved 06.30-tiden onsdag morgen. Han forteller at bilbergersjåføren hans var ferdig med å berge vogntoget fra Estland ved 01.30-tiden natt til onsdag.

– Ga full gass

– Den russiske sjåføren fikk beskjed om å kjøre opp svingen der han hadde kjørt utfor, og vente på bilbergeren i svingen ovenfor. Men da ga vogntogsjåføren full gass, og forsøkte å stikke av, sier Wangensteen.

– Han forsøkte å stikke av?

– Ja, men jeg er ikke overrasket. Jeg har berget så mange utenlandske sjåfører og det er en kynisk bransje. Sjefen hans i Estland har via en tolk fortalt meg i dag at den russiske sjåføren selv må betale bilbergingen. Han blir trukket i lønnen, sier Wangensteen.

Vogntogsjåføren kom imidlertid ikke langt før det gikk galt igjen. Cirka en kilometer lenger oppover veien kjørte vogntoget ut i en sving på nytt.

Denne gangen nyttet det derimot ikke å komme fra Årdal-siden for å berge vogntoget, og en bilberger fra Gol kjørte derfor over 40 mil for å nå frem via Sogndal og Turtagrø.

– Totalt ble det over dobbelt så dyrt, det er snakk om flere tiltalls tusen kroner. Tolken hans fortalte at hans kone i Russland må selge privatbilen for å få råd til å betale regningen. Hvis det er sant, forundrer det meg ikke. Det er en kamp for tilværelsen, sier Wangensteen.