Rundt 800 venter på å dra inn fra Nordsjøen, mens like mange venter på å reise ut.

I tillegg til styrtregnet som er på vei inn mot Vestlandet og skal ramme særlig midtre strøk i kveld og i natt, melder meteorologene at Vestlandet får en skikkelig ruskete ettermiddag med kraftige byger, lyn og torden.

På grunn av det dårlige været er alle flyginger til og fra plattformene i Nordsjøen kansellert, opplyser Equinor.

– På grunn av lyn og torden er 35 av 36 av våre flyginger fra Bergen til og fra sokkelen kansellert onsdag. Nå har jeg fått melding om at tåken siger innover, sier pressetalsmann Morten Eek i Equinor til BT.

Han forteller at 60 prosent av all helikoptertrafikk for Equinor til norsk sokkel går via Bergen.

Lyn og torden har også resultert i at det kun har vært én helikopterflyging til og fra Florø onsdag. Det samme er situasjonen i Stavanger, der tåken også skaper trøbbel.

– I Bergen venter 570 personer på å reise ut til Equinor sine plattformer, mens 570 personer venter i Nordsjøen på å komme inn til Bergen. I Florø er det 75 personer som venter på å komme på jobb, og 75 som skal tilbake. I Stavanger er det 150 personer som venter på å komme ut, og 150 som venter på å komme inn fra sokkelen, sier pressetalsmannen.

Han forteller at det var et værvindu på formiddagen onsdag, da de fikk sendt av gårde et helikopter fra Bergen, Florø og Stavanger.

– Hvis det er flyvær i morgen torsdag, vil det bli satt opp betydelig med ekstra flyginger, sier Eek.