– Jeg kommer til å stå der med et bredt glis når jeg ser ordføreren med kjedet, sier gullsmed Hilde Rønning Rongevær.

– Jeg har aldri gjort noe sånt før, sier gullsmed Hilde Rønning Rongevær (53).

I verkstedet sitt på Frekhaug jobber hun med ordførerkjedet for nye Alver kommune. Bit for bit blir kjedet laget for hånd. Til sammen består det av 28 deler, alle laget i sølv. Hver del skal pusses og files. Så skal de loddes fast av sammenføyninger i sølv og pusses. Kommunenavnet «Alver» skal freses inn i sølvplater.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Jeg aner ikke hvor mye tid som vil gå med. Men dette er et stort arbeid. Jeg kommer ikke til å telle timer, sier hun.

Mellom Stad og Stavanger skal 21 ordførerkjeder legges vekk og erstattes med åtte nye.

De dyreste rundt 350.000 kroner

Rundt på Vestlandet er gull- og sølvsmeder i full gang med arbeidet, i mange tilfeller har designere bidratt til utformingen. Lang historie fra hver kommune skal flettes sammen.

De dyreste kjedene vil koste opp mot 350.000 kroner, men mange kommuner har en ramme på 150.000-200.000 for kjedet. Rongevær la inn anbud på 70.000 kroner på ordførerkjedet. I tillegg kommer moms.

– Jeg aner ikke om jeg gjør dette billig eller ikke. Det er ikke så ofte en setter i gang med slikt, men jeg hadde veldig lyst til å lage dette kjedet. Det er en ære å få gjøre det, sier hun.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ordførere i alle størrelser

Det er viktig å lage et ordførerkjede som kan passe til alle slags ordførere som skal komme: Store og små, brede og smale. I Sunnfjord lages nå et ordførerkjede hvor en kan ta av noen ledd i kjedet. Får de en større og bredere ordfører, kan de gjøre kjedet større.

Også i nye Øygarden kommune blir ordførerens størrelse tatt hensyn til.

– Ordførerkjedet blir smalere enn det vi har i Fjell kommune i dag. Vi har vært veldig obs på at dette skal være et kjede for alle, menn og kvinner, høye og lave, tynne og mer fyldige, sier ordfører Marianne Sandahl Bjorøy i Fjell kommune.

Her byttes ordførerkjedet etter bare tolv år i tjeneste. På 1960-tallet var det nesten bare de store kommunene som hadde egne ordførerkjeder. På 90-tallet var det stadig flere som fikk slike kjeder. Noen av de siste kommunene fikk sine for bare ti år siden.

Har ikke eget kjede

Nåværende Øygarden kommune er en kommune som har spart pengene – de har ikke eget ordførerkjede.

Flere kommuner har ikke bestemt seg for hvordan ordførerkjedet skal se ut. Men alle BT har snakket med har satt ned egne grupper som jobber med nytt kommunevåpen og ordførerkjede.

Nye Bjørnafjorden er blant dem som snart skal bestemme seg. De har satt av vel 300.000. Her skal gullsmed Johan Eide på Os gjøre jobben, akkurat som han sammen med faren tegnet og laget ordførerkjedet for Os kommune.

– Endelig utkast blir bestemt nå i september, sier ordfører Terje Søviknes i Os kommune.

Heller ikke Voss, Ullensvang og Kinn har bestemt seg for hvordan ordførerkjedet skal se ut.

Hvor skal de gamle ordførerkjedene?

Ingen av de spurte kommunene på Vestlandet har konkrete planer for hva som skal skje videre med ordførerkjedene som blir til overs.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Flere antyder at ordførerkjedene kan bli stilt ut i glassmontere på rådhusene eller servicesentrene i de opprinnelige kommunene.

– Vi må lage en eller annen form for utstillingslokaler for ordførerkjedene, men dette har vi ikke diskutert ennå, sier ordfører Marianne Sandahl Bjorøy i Fjell kommune.

Hun får støtte av ordfører Øyvind Helland Oddekalv i Meland kommune. Han bærer et ordførerkjede som første gang ble brukt i 1994 under åpningen av Nordhordlandsbrua. Når Hilde Rongevær har gjort jobben ferdig skal det 25 år gamle kjedet pensjoneres.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Vi må få en plass slik at disse ordførerkjedene kan være på utstilling, slik at publikum kan se dem, sier Oddekalv.

Holder det hemmelig

Nye Sunnfjord kommune har det meste klart. De har til og med bestemt når det nye ordførerkjedet skal overrekkes. Nyttårsaften klokken 20.20 kan folk se det hele på Festplassen ved Rådhuset i Førde. Da blir det lysfest der alle kan stemme i på en nylaget sunnfjordsang.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Men noen vil holde alt hemmelig. Nye Vestland vil ikke vise frem sitt nye ordførerkjede før det skal lanseres i Håkonshallen 15. oktober i år. Det vil koster rundt 320.000 kroner, opplyser prosjektleder Rune Haugsdal.

Rongevær begynte på jobben før sommeren. I oktober skal det være klart. Det gjenstår mange arbeidstimer før den tid.

– Blir det flott å se ordføreren ikledd ditt håndverk?

– Ja, klart det blir kjekt. Jeg kommer til å stå der med et bredt glis når jeg ser ordføreren har på seg kjedet, sier Rongevær.