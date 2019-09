Miljøpartiet De Grønne ble skolevalgets vinner. Men på Tertnes videregående traff BT elever som stemte like forskjellig som sine foreldre.

Arbeiderpartiet ble skolevalgets største parti, med 26,6 prosent på landsbasis. Det er over dobbelt så mye som det nest største partiet i skolevalget, Høyre.

Det viser resultatene av det nasjonale skolevalget, som ble offentliggjort onsdag kveld.

– Dette viser at de unge har lyst på et Arbeiderparti-styre, sier Matias Birkeland, ungdomskandidat for Ap i Bergen.

– Stolt

Likevel er det Miljøpartiet de Grønne som er den store vinneren. MDG går frem fire prosentpoeng og får en oppslutning på 10,8 prosent nasjonalt.

– Jeg er stolt over alle medlemmene våre som har stått på hele valgkampen. Mange av dem er unge og ferske, men oppdaget Grønn Ungdom gjennom klimastreiker og ønsker å gjøre enda mer for å bekjempe klimaendringene, sier Pauline Tomren, ungdomskandidat for MDG i Vestland.

Terje Pedersen, Scanpix

Venstre går også kraftig frem, og får 10,2 prosent.

Senterpartiet går frem ett prosentpoeng, til 8,0 prosent. Ap, Høyre og Frp går alle kraftig tilbake fra skolevalget i 2015.

Nesten 400 videregående skoler i Norge deltar i skolevalget.

FNB får 3,4 prosent i vest

I nye Vestland fylke var skolevalgresultatene relativt like landstrenden, men med et par unntak:

Senterpartiet gjør det bedre i vest enn nasjonalt, med 9,6 prosent i Vestland.

Frp gjør det dårligere enn nasjonalt, og får bare 6,5 prosent.

Dessuten gjør kategorien «Andre» det uvanlig bra i Vestland. Der skjuler Piratpartiet seg med 1,8 prosent, men ikke minst Folkeaksjonen nei til mer Bompenger (FNB), som får 3,4 prosent blant skoleelevene i Vestland.

På landsbasis fikk bompengepartiet kun 1,4 prosent av ungdommens stemmer i skolevalget, det samme som Piratpartiet.

Samson stemte KrF

Tidligere, på Tertnes videregående skole:

17-åringen Samson Olsen har bestemt seg. Han går inn i grupperommet som denne dagen er gjort om til valglokale.

– Det blir KrF. Jeg liker at det er et sentrumsparti som setter solidaritet og fellesskap høyt, sier han.

Siden Olsen ikke fyller 18 år før neste år, må han nøye seg med skolevalget denne høsten.

Alice Bratshaug

Stemmer som foreldrene

Sara-Helene Lund-Tønnesen er førstegangsvelger og ser frem til å stemme for aller første gang. Hun er selv politisk aktiv og har vært medlem av Rødt siden i fjor.

For henne er valget enkelt, både på skolen og når hun skal stemme ordentlig på mandag. Tønnesen mener at venstresiden er avgjørende i klimakampen.

– Alle må være med. Ikke bare de som kjører Tesla. Det er hele systemet som må endres, for eksempel i forhold til oljeutvinning, sier hun.

De fleste i klassen hennes er førstegangsvelgere, og noen få dager før valget er det fortsatt mange som er usikre på hva de skal stemme.

– Jeg tror det er lett for å stemme det samme som foreldrene sine, sier 18-åringen.

Hennes egne foreldre stemmer også på venstresiden, men Lund-Tønnessen understreker at det ikke har vært avgjørende for hennes eget valg.

Alice Bratshaug

Arbeidsplasser og helse

Også Allaa Kataa er førstegangsvelger. Han kom til Norge som flyktning fra Syria for tre år siden. 25-åringen går andre året på linjen for service og samferdsel. Han har for lengst rukket å sette seg inn i norsk politikk.

– Jeg vil stemme på Arbeiderpartiet fordi de er opptatt av at folk skal kunne være i fast jobb. Det er ikke godt å være ringevikar og ikke vite om du har penger i slutten av måneden, sier Kataa, som selv jobber på Kiwi.

Kataa er også opptatt av helse og er imot privatisering fordi han mener det skaper ulikhet.

– I mitt hjemland var det slik at de flinkeste legene alltid gikk til de private sykehusene. Sånn bør det ikke være i Norge.

– Skolevalget forsterker trender

Mange av dem som deltar i skolevalget er under 18 år, og har dermed ikke stemmerett. Resultatet kan likevel gi en indikasjon på hvordan det endelige valgresultatet blir.

Ved forrige kommune -og fylkestingsvalg i 2015 gjorde Ap et brakvalg blant ungdommene. Partiet gjorde det også svært godt ved det ordinære valget

– Trender pleier å bli forsterket i skolevalgene, sier valgekspert Terje Sørensen.

Han får støtte av BTs valgekspert, Johan Giertsen.

– Når velgerne endrer politisk retning så gjør dette seg ekstra gjeldende blant de unge. Slik har det i alle fall vært tidligere, sier Giertsen.

Giertsen peker på at unge stemmer annerledes enn eldre velgere. MDG har for eksempel en høy andel unge velgere. At dette partiet gjør det bra i skolevalget kan vise en trend, men trenger ikke å bety at de gjør det like godt i valget på mandag.

– Å ha mange unge velgere er ikke alltid en fordel. Det er mange 2. og- 3.-gangsvelgere som ikke stemmer. Samtidig er valgdeltakelsen blant eldre er høy, sier Giertsen.