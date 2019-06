Minst åtte personer ble evakuert da det brøt ut brann i en lavblokk på Landås.

Samtlige nødetater rykket ut etter at det brøt ut brann i en lavblokk på Landås.

Da brannfolkene kom frem til murbygningen med ti leiligheter på Landås, så de flammer fra 3. etasje.

Røykdykkere tok seg umidelbart inn i bygget, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen ved 13.40-tiden mandag ettermiddag.

Brant i 3. etasje

– Røykdykkere ble sendt inn i leiligheten og sjekket også leiligheten i etasjen over.

Andrzej Choluj, som bor like ved blokken der brannen startet, beskriver store mengder røyk og flammer som kom ut av leiligheten i tredje etasje.

Han forteller at han så brannvesenet slå seg inn gjennom et vindu med øks for å komme til brannstedet.

Synnøve Malkenes, innsatsleder for politiet, sier ingen er skadet.

– Beboer i den aktuelle leiligheten var ikke hjemme. Vedkommende forlot leiligheten cirka en time før brannen ble oppdaget, sier hun til BT.

Det skal ha vært folk som drev med vedlikehold i nærheten som fikk varslet brannvesenet og evakuert folk fra bygningen.

Brannvesenet sjekker nå etter brann i takkonstruksjonen og vifteanlegget, sier Malkenes.

– Nå venter vi på en buss som kan gi beboerne et sted å sitte. Vi skal og gå igjennom leilighetene for å se hva som er beboelig, og de som ikke er beobolige skal få steder å være, sier Malkenes.

Geir Martin Strande

Åtte evakuert

– Det var ingen inne i leiligheten der det begynte å brenne. Vi var på stedet ni minutter etter at brannen ble meldt til oss. Da var evakueringen startet i forkant, forteller operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til BT.

Ingen av dem som befant seg i bygningenskal være skadet.

– Det var i alle fall åtte personer som ble evakuert, sier Hausvik.

Innsatsleder Hans Petter Nilsen i brannvesenet sier at leiligheten det brant i er ubeboelig. I tillegg skal det være noe røykskader i gangen i bygget.

Brannvesenet fra hovedstasjonen, Fana og Sandviken rykket ut til brannen.

Fortsatt røyk fra stedet

Alle beboerne er evakuerte, og det er ikke meldt om noen skadde.

Brannvesenet ble varslet om brannen klokken 13.26.

Klokken 13.50 meldte politiet at brannen var slukket.

Beboerne i området ble oppfordret til å lukke vinduer på grunn av røyken.

Brannmannskapene driver nå med etterslukking.

Politiet forteller at det fremdeles kommer røyk fra stedet.

Røykdykkerne er inne i bygget for å forsikre seg om at det ikke brenner andre steder.