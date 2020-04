Nå vil mange bli sykepleiere

– Erfaringer fra tidligere kriser viser at flere ønske å utdanne seg når tidene er dårlige.

Sykepleierutdanningen i Bergen har stor økning i søkere fra i fjor til i år. Høgskulen på Vestlandet tror det skyldes koronapandemien. Her er helsearbeidere ved Legevakten i Bergen samlet tidligere i vår. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Aldri før har så mange søkt seg til universiteter og høgskoler.

I år har over 150.000 personer søkt studieplass via Samordna opptak.

Det er rundt 12.000 flere enn i 2019 og en økning på 8,7 prosent. I tillegg har over 9400 søkt seg til fagskolene.

– Erfaringer fra tidligere kriser viser at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Koronakrisen er intet unntak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Fakta Her er studiene flest søkere har som førstevalg. Siviløkonomutdanningen – Norges Handelshøyskole – 2112 søkere

Rettsvitenskap – Universitetet i Bergen – 1968 søkere

Rettsvitenskap, opptak høst – Universitetet i Oslo – 1888 søkere

Sykepleie, Oslo – Oslo Met – storbyuniversitetet – 1365 søkere

Medisin, opptak høst – Universitetet i Oslo – 1236 søkere

Sykepleie, Trondheim – NTNU – 1140 søkere

Arkitekt – Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo – 1133 søkere

Psykologi, profesjonsstudium – UiT Norges arktiske universitet – 1129 søkere

Sykepleie, Bergen, høst – Høgskulen på Vestlandet – 1121 søkere

Kriminologi, årsstudium – Universitetet i Oslo – 1120 søkere Kilde: Samordna opptak Les mer

Forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) gleder seg over rekordhøye søkertall til høyere utdanning, men er urolig for nedgangen i søknader til lærerutdanningene. Foto: Thomas Brun

Flere vil bli sykepleiere

Det er en markant økning i søkere til flere studier.

Hver fjerde søker har helsefag som førstevalg. Sykepleierutdanningen ser for eksempel en økning i førstevalgsøkere på 5,8 prosent etter nedgangen i fjor på -18,7 prosent.

Nesten hver tiende søker har sykepleierutdanning som førstevalg.

– Helsevesenet står i frontlinjen i møte med den internasjonale pandemien. Det gleder meg å se at det viktige arbeidet alle ansatte i helse- og omsorgssektoren gjør, inspirerer så mange til å søke en helsefaglig utdanning. Vi trenger hver eneste en av dem, både nå og i tiårene som kommer, sier Asheim.

Økning på over 50 prosent

Sykepleierstudiet ved Høgskulen på Vestlandet er det niende mest søkte studiet i landet.

Til sammen har 1120 satt sykepleierutdanningen i Bergen som sitt førstevalg.

Ifølge Høgskulen på Vestlandet er det en økning på 51, 6 prosent og 381 flere førstevalgsøkere enn i fjor.

Også fysioterapi, ergoterapi og sosialt arbeid har en økning i tallet på førstevalgsøkere.

– Vi tror de gode søkertallene til sykepleierutdanningene våre kan ha noe med den pågående koronapandemien å gjøre, sier prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik, i en pressemelding.

Bildet er fra høyskolebygget på Kronstad. Foto: Mauricio Pavez

Rekordmange søkere til UiB

Ifølge UiB har universitetet i 2020 de høyeste søkertallene til grunnstudier noensinne.

Med 11.660 søkere med UiB som førstevalg, utgjør dette en økning på nær 12 prosent sammenliknet med fjoråret.

Ved UiB er det særlig IKT-, økonomi- og realfag som har den største økningen i søkertall.

– På vårt nye årsstudium i informatikk har vi fått 184 førstevalgsøkere til knappe ti studieplasser. Her jobber vi også med å få på plass en nettversjon som er rettet mot permitterte og arbeidsledige, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB i pressemeldingen.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en oppgang på 43,6 prosent sammenliknet med fjoråret.

Mediefag og pedagogiske fag har også en god økning, mens for lektorutdanningene og enkelte av helsefagene er det en liten nedgang i antall søkere.

– Som ved tidligere økonomiske kriser, ser vi også nå en økning i søkertallene til høyere utdanning, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Her faller søketallene

Antallet førstevalgssøkere til de skole- og barnehagerettede lærerutdanningene faller samlet sett med 6,9 prosent. Med alle søkere, er nedgangen på 1,3 prosent fra 2019 – fra 30.560 til 30.176 søkere.

– Jeg har ingen god forklaring på hvorfor søknadstallene går ned, men jeg skal ikke legge skjul på at det gjør meg urolig. Vi vet at vi har behov for flere kvalifiserte lærere i norske klasserom, så jeg håper søkertallene tar seg opp til neste år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Han mener en god skole er det viktigste tiltaket vi har for å gi alle barn og unge et godt grunnlag for å leve gode og selvstendige liv.

– Vist frem læreryrket

– Koronakrisen har virkelig vist frem læreryrket. Klasserommet har blitt flyttet fra skolen til hjemmet og jeg er vanvittig imponert. I fremtiden trenger vi flere dyktige lærere, og jeg skulle selvfølgelig ønske at det var flere som søkte seg til disse utdanningene i år.

Høgskulen på Vestlandet merker også en nedgang i søkertallet på grunnskolelærerutdanningen. Men ifølge pressemeldingen fra skolen, opplever de en mindre nedgang i søkertallene på 1.–7. klassetrinn enn resten av landet.