Andefamilie ble reddet av brannvesenet

Elleve andunger ble hentet opp av en kum.

Klokken 07.42 torsdag morgen fikk brannvesenet melding om en andefamilie som hadde forvillet seg ned i en kum i J.L. Mowinckelsvei.

– Kummen var designet slik at vann fra veien renner inn ved fortauskanten. Det som har skjedd er nok at en har falt ned, og så har resten gått etter, sier brannmann Ronny Sandanger.

Han forteller at det var en forbipasserende som så moren stå ved bekkalokket til kummen, og lurte på hvor ungene var.

– Melderen lette litt og fant til slutt ungene nede i kummen, forteller Sandanger.

Han og to kollegaer kjørte ut da de fikk meldingen, og tok med seg et spann til å ha ungene oppi for å unngå at noen av dem skulle stikke av eller falle ned igjen.

Andungene ble puttet i en bossbøtte for å holde dem samlet, før de ble gjenforent med andemor. Foto: Bergen brannvesen

Kort tid etter var de på plass, var redningsaksjonen i gang.

Etter å ha fått opp kumlokket, fisket brannkonstablene andungene opp med en plastboks og la dem i spannet.

– Det var litt jobb å få dem opp, men det gikk fort. De hadde nok ikke kommet seg opp på egen hånd, sier Sandanger.

Han forteller at andemor holdt seg i nærheten hele redningsaksjonen, og tror hun ble glad da hun fikk ungene tilbake.

– Vi tok med spannet bort på en gresslette, og andemor fulgte etter bort. Hun kvekket fornøyd da vi slapp dem ut til henne.

Da patruljen dro fra steder, vagget den gjenforente andefamilien bortover gressletten.

Uten hjelp fra brannvesenet hadde de elleve andungene ikke kommet seg opp av kummen. Foto: Bergen Brannvesen