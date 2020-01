Nå blir været vanlig: Vind og regn

Men det er ett lyspunkt søndag ettermiddag. Da blir det oppholdsvær.

VINDEN: Fredag kveld blir det sterk kuling til liten storm ved Stad. Foto: Stormgeo

Så langt har januar bydd på temmelig mye vær.

– Det har vært ganske mye nedbør, kraftig vind og torden. Et heftig vær. Nå normaliserer det seg, men det blir ikke veldig fint vær, slår meteorolog Ina Ynnesdal hos Stormgeo fast.

Torsdag blir det litt bygevær og grått. På ettermiddagen vil skydekket sprekke litt opp.

Vind og regn

I dagene fremover vil det blåse sterk kuling og liten storm ved Stad. På kysten vil det blåse liten til stiv kuling. Ingen av delene er uvanlig på denne tiden av året.

Fredag er det ventet mellom 15 og 25 millimeter nedbør på Vestlandet.

Lørdag er det muligheter for torden, og det blir mer regn. Da kan det komme 30 til 50 millimeter.

– Men på Vestlandet må vi opp i 80 til 100 millimeter hvis det virkelig skal merkes. På Østlandet hadde de druknet hvis de fikk 30 til 50 millimeter nedbør. Alt er relativt, sier Ynnesdal i en spøkefull tone.

VÅTT: Kartet viser nedbørsmengden lørdag. Foto: Stormgeo

– Et lite pusterom

Søndag er den dagen det er ventet minst nedbør. Først på dagen blir det riktignok bygevær i indre strøk, mens det i ytre strøk blir oppholdsvær allerede fra formiddagen av.

– Søndag blir et lite pusterom. Da er det muligheter for at man kan ta seg en tur i oppholdsvær på ettermiddagen, sier meteorologen.

Gir dårlig skiføre

Men mandag er det på an igjen med mye nedbør og kraftig vind.

– Da blir det veldig mildt, vi får en snøgrense på rundt 1000 meter og det er ikke kjekt for dem som jakter på gode skiforhold, for da blir det plussgrader høyt oppe i fjellet, sier Ynnesdal.

I Bergen vil derimot mildværet ikke merkes så mye, fordi nedbøren er så intens at den kjøler ned luften.

Torsdag er det åtte grader på Florida i Bergen og den samme temperaturen er også ventet mandag.

