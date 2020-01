Slik blir byfesten for kronprinsen og folket

Feiringen av Bergens 950-årsjubileum er i gang utenfor Bryggens museum. Utover kvelden blir det musikk, lysshow og museumsåpning av kronprinsen.

BILFRI FEST: Lørdag formiddag var det ganske folketomt på Bryggen, som er stengt for biler hele dagen. I ettermiddag blir det mye aktivitet på scenen i bakgrunnen. Foto: Cathrine Krane Hansen

950 år etter at Olav Kyrre grunnla Bjørgvin har medlemmer av Bjørgvin handverkslag kledd som om de levde og virket på Kyrres tid. Lørdag og søndag lærer de bort håndverk og runeskrift til små og store utenfor Bryggens museum.

– Det er veldig kjekt å få komme hit og formidle det vi kan. Vi skal være her under kronprinsens besøk og utover kvelden, forteller Lena Eikeland Kutschera i håndverkslaget.

Olav og Haakon

I god tid før det rojale besøket lørdag er hun i ferd med å lære familien Knudsen kunsten å lage skinnpung. Familien er fra København og synes det er helt topp å få med seg middelaldermarkedet i Bergen.

FRA KØBENHAVN: Sine Uno Knudsen (til v.) fra København lærer lærarbeid av Lena Eikeland Kutschera. I bakgrunnen viser medlemmer av Kongshirden 1260 frem brynjer og hjelmer. Foto: Cathrine Krane Hansen

– Vi er her egentlig i anledning barnedåp til en liten dreng som skal hete Olav, forteller Thomas Knudsen.

I 1976 var en annen Olav i sentrum akkurat her. Da åpnet kong Olav et flunkende nytt Bryggens museum. I utgangspunktet skulle kong Harald gjeste jubileumsåpningen. Men kongen er for tiden sykmeldt og erstattes av kronprins Haakon. Lørdag ettermiddag skal han gjenåpne Bryggens museum som har vært under restaurering en god stund.

KONGELIG ÅPNING: Lørdag gjenåpner Kronprinsregent Haakon Bryggens museum som hans farfar Kong Olav åpnet i 1976. Museet ble gjort mulig via en solid gave fra Erling Dekke Næss (til v.). Foto: ARKIV

Den nye hovedutstillingen har fått tittelen «Under Jorden» og bruker tusenvis av gjenstander til å vise hvordan hverdagen var for middelalderens vestlendinger.

Før åpningen av museet blir det mye musikk, lysshow og taler fra scenekanten på Bryggen. Statsminister Erna Solberg vil også være til stede.

Slik er åpningsprogrammet:

17–17.50: Ved Dreggen starter det med bergenslåter servert av DePresno, Kjersti Elvik og The Flying Dancing Kings med flere.

18.00–18.30: Den offisielle åpningen av 950-årsjubileet. H.K.H. Kronprinsregent Haakon kommer og får blant annet høre Ni Grader Nord, buekorps, Bergen Shantykor, ordfører Marte Mjøs Persens åpningstale og Finn Tokvam «950 år på fem minutter».

Bergen lysfestival sørger for lyssetting av «Statsraad Lehmkuhl», en brannbåt, kajakker og oselvere.

Klokken 18.35 foretar kronprinsen den offisielle nyåpningen av Bryggens museum. Museet hans farfar Kong Olav åpnet i 1976.

Etter en omvisning går følget til Haakonshallen der kronprinsen møter gjester som er invitert basert på uttrekk fra Folkeregisteret. Mens det i museet blir åpningsfest frem til klokken 22.

RUNER I TRE: Tor Kåre Helgeland og Kristin Rentsch Ersdal lærer bort runeskrift. Foto: Cathrine Krane Hansen

Publisert: Publisert 18. januar 2020 15:34 Oppdatert: 18. januar 2020 15:53

