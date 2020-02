Jobbet for ny vei og bane i 20 år. Nå står huset hans i fare for å bli revet.

– Entusiasmen min har ikke gått ned på grunn av dette, sier tidligere Vaksdal-ordfører Eirik Haga.

HAR VENTET: I over 20 år har Eirik Haga ventet på utbedring av E16 og jernbanen mellom Bergen og Voss. Foto: Ørjan Deisz

Den rasutsatte strekningen på E16, som går gjennom Vaksdal kommune, var en viktig sak for Eirik Haga gjennom hans tid som ordfører.

Planleggingen av sikrere og raskere vei- og banetrasé mellom Bergen og Voss har pågått i mange år. Prislappen har økt underveis, og det er foreslått flere mulige kutt som kan minske kostnadene for prosjektet.

Nylig fikk Haga og andre beboere i Vaksdal beskjed om at deres hus ligger innenfor sonen som blir berørt av arbeidet.

BYGGET SELV: Haga og hans kone flyttet til Stanghelle for 30 år siden. Huset bygget de selv. Nå er det usikkert hvor lenge huset får stå her. Foto: Ørjan Deisz

– Jeg hadde ikke regnet med at huset vårt skulle ryke, men har jo vært klar over at man må knuse noen egg, sier Haga.

– Mange er på vent

Haga og naboene fikk denne uken besøk av representanter fra Statens vegvesen og Bane NOR, som informerte om hvordan de nyeste plantegningene ville berøre husbebyggelsen på Stanghelle.

– Mange huseiere har vært klar over dette lenge. Det viktigste nå er å få på plass reguleringsplanen til august, sier Haga.

BANE: Planene for ny bane til Stanghelle vil berøre husbebyggelsen i området. Foto: Statens vegvesen

At hans eget hus vil bli berørt av utbyggingen, ser han på som en nødvendighet.

– Om huset vårt må vekk, så skal det vekk.

Haga er mer opptatt av de andre beboerne som har ventet på avgjørelsen i lang tid.

– Vi hadde tenkt å male huset i sommer. Det må vente. Andre har vært i denne fasen i flere år. Mange er på vent. Det er viktig å få avklart status, slik at de kan få innløst husene og starte livene sine på nytt.

Mye støy

Om Hagas hus må rives er ikke avklart ennå, men han har fått beskjed om at det i anleggsperioden vil være mye støy.

STANGHELLE: Mange av innbyggerne i Stanghelle har ventet i årevis på planene for utbyggingen. Foto: Ørjan Deisz

– I anleggsfasen må vi flytte ut. Vi tror ikke det blir noe valg. Det vil måtte tilrettelegges voldsomt med støyskjerming.

Til uken blir det folkemøter på Vaksdal og Stanghelle der Statens vegvesen og Bane NOR vil informere om status i arbeidet.

I august eller september er det forventet at fremlegget for den statlige reguleringsplanen vil være klart. Dette bli sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som skal vurdere om det skal ut på høring.

Prosjektet ligger inne med oppstart etter 2024, men det arbeides med å få fremskyndet dette til tidligst 2022. Ifølge Statens vegvesen er den foreløpige prislappen for prosjektet på 22 milliarder kroner.

