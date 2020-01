Fant bokbussen nedsprayet av pulver­apparat

Da de ansatte på Osterøy museum kom på jobb torsdag morgen oppdaget de at noe ikke var som det skulle.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

I løpet av natten har noen tatt seg inn i den gamle bokbussen som står parkert utenfor museet, sprayet ned bussen med to brannslukningsapparat.

– Dette er alvorlig og utrolig trist. Vi forvalter uerstattelige gjenstander for Osterøy, det er synd hvis noe blir ødelagt, sier avdelingsleder Solveig Jordal ved Osterøy Museum.

Uvedkommende gjester

Den siste tiden har de museumsansatte observert at uvedkommende har tatt seg inn på museumsområdet.

– Vi har et bygg på eiendommen som skal rives, hvor det har vært en del aktivitet. Vi har tidligere vært i kontakt med politiet om dette, sier Jordal.

Ifølge Jordal ble de nødt til å sperre av huset for å holde folk ute.

Ble bekymret

Da avdelingslederen fikk vite at det var gjort hærverk på bokbussen ble hun bekymret.

– Det var ikke forventet at noen skulle bryte seg inn i delene av museet som er i bruk. Jeg ble redd for at det var gjort skade inne i museet også, men heldigvis har vi ikke funnet noe inne i bygget, sier Jordal.

Politiet ble tilkalt for å undersøke skadeverket torsdag morgen. Området er nå sperret av, og det vil bli gjort undersøkelser.

Nordens vakreste bokbuss

Bokbussen er tidligere kåret til Nordens vakreste bokbuss. Den siste tiden har den stått parkert utenfor Osterøy museum, som har tatt over ansvaret for det pensjonerte, rullende biblioteket.

– Inni bokbussen er det bøker og originalt inventar. Dette er uerstattelige ting. Jeg håper det ikke er store ødeleggelser, sier Jordal.

Vurderer sikringstiltak

Jordal tror pulverapparatene som er brukt av inntrengerne hørte til i bussen.

– Vi vet ikke omfanget av skadene ennå. Vi venter på at politiet skal komme tilbake for å gjøre sine undersøkelser, sier Jordal.

Museumslederen vurderer nå om det må innføres tiltak for å sikre Museet bedre.

–Med tanke på det siste halvåret med flere mindre hendelser rundt museet blir man bekymret for at noe skal skje inne i bygget, sier hun.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 11:02 Oppdatert: 23. januar 2020 11:12

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt