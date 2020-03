– Vi ser ikke bort fra at det smitter mellom personer i Bergen

Mandag ble det påvist to nye tilfeller av koronasmitte i Bergen. Det er ukjent smittevei for begge.

Brita Øygard (i midten), direktør i Etat for helsetjenester i Bergen kommune, sier vi nærmer oss en ny fase i koronautbruddet. Foto: Jannica Luoto

Begge personene er lett til moderat syke, og de er nå isolerte i eget hjem.

– V driver fortsatt og prøver å kartlegge smitteveier. Men foreløpig kan ikke tilfellene knyttes til utlandet, sier Brita Øygard, etatsdirektør i Etat for helsetjenester.

Det er første gang at smitteveien omtales som ukjent.

– Vi kan få en situasjon der flere blir smittet uten å ha vært i direkte kontakt med personer som er smittet i utlandet. Da blir det ekstra viktig å ha god håndhygiene for å unngå smitte, sier Øygard.

– Betyr dette at smitten nå går fra person til person i Bergen?

– Vi ser ikke bort fra at det smitter mellom personer i Bergen, sier hun.

– På smertegrensen

– Hvilke tiltak innføres nå?

– Fokuset vil fortsatt være å begrense og forsinke smitte. Det er opp til Folkehelseinstituttet å beslutte når vi går over i en ny fase. Vi tror vi nærmer oss en ny tilnærming, sier Øygard.

– Smitten har fått større fotfeste i Bergen enn det vi trodde for to døgn siden, sier legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen.

Hun forteller at de i dag har utført 50 tester ved Bergen legevakt.

– Det er helt på smertegrensen av det vi tåler uten at det går for mye utover annen drift.

Hun sier de ikke har kapasitet til å teste flere, selv om smitten ikke lenger ser ut til å være begrenset til de som har vært i risikoutsatte områder.

– Enn så lenge må vi holde oss til anbefalingene fra FHI. Vi har ikke kapasitet til å teste alle som kan tenke seg å bli testet, sier hun.

192 smittet i Norge

På landsbasis har Folkehelseinstituttet (FHI) nå registrert 192 tilfeller, 23 tilfeller siste døgn.

– Gjennomsnittsalderen på dem som er smittet med koronavirus er 44 år, av de er om lag 40 prosent kvinner og 60 prosent menn, sier områdedirektør Geir Bukholm i FHI.

De aller fleste personene er enten smittet i utlandet eller er nærkontakter til disse.

Ringes ned av helsepersonell

Legevakten i Bergen har fortsatt stor pågang på telefonen, og mandag var ventetiden oppe i én time.

– Det at vi har hatt så lang svartid på legevaktsentralen, bekymrer oss. Vi kan få problemer med å ivareta andre syke. Det kan være noen i den køen som virkelig trenger hjelp, sier Øygard.

Pågangen skyldes hovedsakelig telefoner fra helsepersonell som har vært i utlandet.

FHI har utstedt nytt råd om at helsepersonell som har blitt syke med luftveissymptomer etter at de kom hjem fra utlandet skal kontakte fastlege eller legevakt for å testes for koronavirus – også om de har vært i land uten vedvarende smittespredning.