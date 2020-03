Epidemi-ekspertise etterlyser testing for å kartlegge

Mener helsemyndighetene famler i blinde, og etterlyser testing av et representativt utvalg av folket for å kartlegge smitten.

I parkeringshuset utenfor sykehushotellet tester Haukeland sine ansatte for korona. Eksperter mener flere må testes. Foto: Bård Bøe

Eksperter på fagområder både innenfor epidemi og statistikk tar til orde for at myndighetene må teste flere for å kunne finne ut hvor farlig koronaviruset faktisk er.

Professor John Ioannidis er en internasjonalt anerkjent forsker innenfor begge fagfeltene og holder til på Stanford.

I en artikkel på forskningsnettstedet Stat stiller han spørsmål ved om myndighetene har dekning for de sterkt invaderende tiltakene som settes inn mot befolkningen verden over.

Ioannidis karakteriserer tallene som er samlet inn til nå som «totalt upålitelige» og frykter at myndighetene fatter drastiske beslutninger uten det rette grunnlaget.

– Det kan godt være at tiltakene som settes i verk er korrekte, men det kan også være at de er en total bommert, sier Ionannidis til BT.

John Ioannidis advarer mot overdreven bruk av virkemidler mot et virus man ikke aner dødeligheten av. Foto: Stanford

– Må teste flere

Den eneste veien til å få vite dette er å ha et nøyaktig, uhildet bilde av utbredelsen og forekomsten av viruset, mener han.

– De ekstreme tiltakene kan ikke fortsette til evig tid. Vi trenger veiledning for hva vi skal gjøre videre.

For få en bedre oversikt over antall smittede sier Ioannidis det er «totalt essensielt» å få gjennomført større tester av et tilfeldig, representativt utvalg av befolkningen.

Både i dag, og på senere tidspunkt, for å få en nøyaktig estimat av utbredelsen og forekomsten av viruset, og hvordan dette endrer seg etter hvert som man vedtar tiltak.

Prøver å teste

Den samme oppfatningen har førsteamanuensis Magnus Løberg ved medisinsk fakultet på UiO.

Han har gjort flere henvendelser til Folkehelseinstituttet for å få til et slik testopplegg.

– Vi prøvde å sette i gang, men det er veldig vanskelig å få tak i testutstyret om dagen og å gjennomføre testing, så det strandet foreløpig på det.

Løberg påpeker at man egentlig ikke har peiling på hvor mange som er infiserte av viruset, noe som gjør det vanskelig å vise til konsekvensene av det.

– Med tanke på å fastslå hvor farlig dette er, så må man vite hvor mange som egentlig er smittet.

I disse grå maskinene på Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus blir korona-analysene gjort. Foto: Helse Bergen

Det er også kommet analysemetoder som ved hjelp av blodprøver kan vise om personer har vært smittet. Disse påviser antistoffer, som vil finnes i blodet til de som har vært rammet av sykdommen - kanskje også uten å ha hatt symptomer - og som er blitt friske igjen.

Blodprøveanalysene egner seg ikke til å finne ut om en person er aktiv smittebærer, men kan brukes til å gi et bilde av hvor bredt epidemien har rammet befolkningen. De er ennå ikke tatt i bruk her i Norge.

Førsteamanuensis Magnus Løberg har prøvd å få med seg Folkehelseinstituttet på å et eget testopplegg for å kartlegge smitten bedre. Foto: UIO

– Styrer skuten uten kompass

Bare å regne dødelighet blant dem som har fått påvist smitte gjennom en positiv test, gir et helt galt bilde, sier Løberg. Han påpeker at når testene er forbeholdt dem med alvorlig sykdom, er det klart at risikoen for at disse personene dør er høy.

– Å regne ut risikoen blant alle smittede er helt avgjørende for å planlegge tiltak i helsevesenet og samfunnet for øvrig.

Han kjenner ikke til om FHI på egen hånd har iverksatt testingen han etterlyser, men mener det ikke finnes noen land i verden som har bedre forutsetninger for å måle forekomsten av viruset i befolkningen enn Norge.

I tillegg til behandling av syke, mener han dette bør være en prioritert oppgave for myndighetene og FHI.

– Denne informasjonen etterspørres over hele verden av dem som skal styre både helsevesen og andre tiltak i samfunnet. I dag styrer man skuten uten kompass.

Også Legevakten i Bergen har satt opp et telt der det kan foretas testing av bilister. Men kun de som tilhører de prioriterte gruppene og har avtalt test på telefon, kan møte her. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Mener tallene ikke sier noe

I dag anbefaler FHI bare testing av pasienter som er så dårlige at de må legges inn. I tillegg kommer de som er akutt syke, med feber, hoste eller kortpustethet, og som har hatt nærkontakt med personer der koronasmitte alt er bekreftet. Også helsepersonell som har følt seg dårlige i mer enn to døgn kan testes, ifølge FHIs oppdaterte retningslinjer som kom fredag.

Spesielt sårbare grupper vurderes for testing, selv om de bare har mildere symptomer. I denne gruppen kommer eldre med kronisk sykdom.

Med tanke på mangelen av informasjon man kan stole på, synes ikke Stanford-professor Ioannidis at denne strategien er irrasjonell.

– Den fokuserer på å finne smittede i høyrisikogrupper og medisinsk personell. Men strategien plukker ikke opp den store majoriteten av smittede. I slike situasjoner blir innsikt om for eksempel dødsrate veldig upålitelig, sier han til BT.

Bergens Tidende har ennå ikke fått svar fra FHI på om de vurderer å gjennomføre testing av et gjennomsnittlig utvalg av folket, slik forskerne foreslår.

Alle passasjerene og hele mannskapet på cruiseskipet «Diamond Princess» ble satt i to ukers karantene i Yokohama havn sør for Tokyo etter utbrudd av koronaviruset på skipet i begynnelsen av februar. Foto: Eugene Hoshiko, AP

Undersøkte skip

Tallene som verserer internasjonalt om dødeligheten av koronaviruset slår Ioannidis fast at man ikke kan stole på.

I artikkelen på forskningsnettstedet Stat viser han til ett eksempel hvor en hel, lukket «befolkning» ble testet. Det var på cruiseskipet «Diamond Princess» og de 3700 gjestene og ansatte som ble satt i karantene der.

Av de 700 cruiseturistene som var smittet, døde syv personer, noe som skulle tilsi en dødsrate på én prosent. Men Ioannidis påpeker at dette for det aller meste var en gruppe eldre mennesker. Når han overfører dødsraten fra cruiseskipet over på alderssammensetningen i USA, ville dødsraten vært 0,125 prosent.

Samtidig understreker professoren at dette er et veldig tynt datagrunnlag. Den reelle dødsraten kan være alt fra fem ganger lavere (0,025 prosent) til fem ganger høyere (0,625 prosent).

Må vite dødeligheten

Ioannidis hovedbekymring er man ikke vet hvor lenge tiltak som «sosial distansering», «karantene» og nedstengninger kan opprettholdes uten store konsekvenser for økonomien, samfunnet og den mentale helsen.

Han nevner selv finanskrise, uro, krig og bortfall av det sosiale bindevevet som uforutsette konsekvenser av det som gjøres nå.

For å kunne rettferdiggjøre de vedtakene som nå fattes, etterlyser han derfor bedre tall og avslutter artikkelen slik: «Hvis vi bestemmer oss for å hoppe utfor stupet, så trenger vi data til å informere oss om det rasjonelle bak en slik beslutning, og oddsen for å kunne lande på et trygt sted».