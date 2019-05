Jan Arild Breistein har gjennom en årrekke forsynt hele Bergen med intrikate spørsmål. Tirsdag ble han bisatt fra Møllendal Kapell.

– Sjakk og andre spill var hans liv fra barndom og helt til det siste. Han var en engasjert, inkluderende og fordomsfri mann. Han bydde raust på seg selv, var åpen og ærlig, sa vennen Haakon Gudbrandsen i sin tale.

Han hadde møtt Breistein gjennom sjakkspillet. Og Breisteins store og livslange interesse for spill var også tema for flere av talerne.

Barndomsvennen, Bjørn Rønbeck, fortalte om en spillentusiast som deltok ivrig i spill, fra barndommens klinkekuler til lange nattlige telefonsjakkparti mellom Voss og Drøbak.

Hobby ble levebrød

– Han klarte å gjøre hobbyen sin til levevei, sa Rønbeck.

Jan Arild Breistein døde av kreft 14. mai, 61 år gammel.

I mange år har offentligheten fått nyte godt av hans lidenskap for spill og spørsmål. Breistein har arrangert Bergen Spillfestival siden 1997.

Han har laget spalten «Quiz for kvasse» for Bergens Tidende siden 2006 og har hatt en stor fanskare i mange år.

Silje Katrine Robinson

Quizen tilbake

Da BT tok bort spalten i 2013, kom det sterke reaksjoner – og quizen kom tilbake etter kort tid.

Da han i 2018 fikk Norges Sjakkforbunds hederstegn i gull, begrunnet sjakkpresident Morten L. Madsen tildelingen slik:

«Breistein har arrangert Bergen Spillfestival i over 20 år. Dette har inkludert utallige sjakkturneringer, ikke minst det sagnomsuste NM i Cafésjakk. Han har startet sjakklubber på Nordnes og på Voss, og plaget oss med intrikate sjakkspørsmål på TV 2 Sportskanalen under deres sjakksendinger.»

Cafe Opera som arena

Cafe Opera i Bergen var en annen viktig arena for Jan Arild Breistein.

Eirik, hans eldste sønn, fortalte i sin tale at han som barn kunne gå inn på den røykfulle kafeen og spørre en hvilken som helst kafégjest hvor Jan Arild var, og få grei beskjed.

Og generasjoner av kafégjester på Opera har fått bryne seg på Breisteins spørsmål.

Passende nok var Bob Dylans «Blowin’ in The Wind», med alle sine spørsmål, en av sangene i bisettelsen. Etter bisettelsen ble det invitert til minnesamvær på Cafe Opera, med quiz i Breisteins ånd.

The answer is blowin’ in the wind.