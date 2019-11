Folkevandring hjem fra jobb: – Her har mange med krykker og diverse måttet gå lange strekninger

– Jeg var blant de evakuerte, sier Paul Danielsen, som onsdag ettermiddag var på vei hjem igjen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

PÅ KRYKKER: Paul Danielsen som ble evakuert i natt er på vei hjem. Eirik Brekke

På krykker kommer den gamle Brann-spilleren Paul Danielsen gående over Munkebotn.

– Jeg satt i går kveld og så på Champions League, da jeg hørte voldsomt bråk ute. Det kom veldig plutselig på, forteller Danielsen.

Kneskaden hans er fra fotballkarrieren i Brann, der han var kjent som «Pølle».

– I dag har jeg hatt en litt uvanlig dag, med litt lengre gåturer enn vanlig. Jeg var innom legekontoret for sjekk, og oppholdt meg der en stund. Jeg har jo et vondt kne, men må ta det som det kommer, sier Danielsen.

SPESIELL DAG: – Også datteren min Isabella (3) har hatt en spesiell barnehagedag, sier Ronny Standahl. Eirik Brekke

– Litt nytt og artig

– Dette er jo veldig nytt for alle sammen. Jeg gikk bak to jenter som sa at de aldri hadde trodd at de skulle gå til jobb! Det er nytt å se så mange gå til og fra skole og jobb, sier Ronny Standahl, som bærer sin tre år gamle datter på skuldrene.

46-åringen forteller at Isabella også har hatt en litt spesiell dag fordi det var mangel på vann i barnehagen.

– Da måtte det fylles vann i bøtter. Og det synes de kanskje er litt nytt og artig uansett, sier faren.

LITT OVERRASKENDE: Knut Knutsen går ved Sandviken sykehus på vei hjem. 82-åringen synes det var litt overraskende at han måtte ta bena fatt. Eirik Brekke

– Byen var litt uforberedt

– Jeg tror byen og myndighetene var litt uforberedt på dette, det kom kanskje litt plutselig på. Her er det mange med krykker og diverse som har måttet gå lange strekninger. Selv har jeg gått fra Bryggen til Sandviken, sier Knut Knudsen.

82-åringen synes det er rart at de ikke har åpnet for mer trafikk sørover, der det er to felt.

– Jeg synes det er litt overraskende at man måtte gå igjen på vei hjem, sier han.

FOR SEINT: Disse skoleelevene kom for seint frem i morges. Det var de ikke alene om. Eirik Brekke

Kom flere timer for seint

For skoleelevene Limy Zhuang (17), Mina Marie Gravdal (17), Laura Baranauska (18), Kim Andre Haufe (17) og Leile Christopher Haugen (18) ble veien hjem.

– Vi kom flere timer for seint til skolen i dag tidlig. Også læreren var seint ute. På nettet leste vi at bussen kjørte som vanlig tilbake, men det stemmer visst ikke. Vi har endt opp med å gå helt hjem til fots.

PÅ VEI HJEM: Mange tok bena fatt for å komme hjem onsdag ettermiddag. Eirik Brekke

FLUST AV FOLK: I undergangen mellom Sandviken sykehus og Gamle Bergen under motorveien var det mye folk på veien. Eirik Brekke