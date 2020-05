I 2018 feiret Bergen og Askøy nyåpningen av stranden i Kollevågen. Nå har sanden forsvunnet.

– Den dårlige nyheten er at det ikke hjelper å legge ny sand.

Store deler av sanden i vestre delen av Kollevågen er borte. Foto: Ørjan Deisz

Sommeren 2018 var det snorklipping i Kollevågen på Askøy. Daværende bergensbyråd Anna Elisa Tryti og Askøy-ordfører Terje Mathiassen stilte opp for å markere at området var pusset opp.

Det var blant annet bygget ny vei, sådd ny gressplen, gjort tildekninger i sjøen og lagt sand på stranden.

– Området fremstår som en naturperle, sa Askøy-ordføreren ifølge en artikkel skrevet av Bergen kommune.

To år senere har naturperlen fått en skade:

Store deler av sanden på den vestlige delen av stranden er forsvunnet.

– Ikke særlig innbydende

Mest sannsynlig er det sjøen som har tatt sanden, opplyser Dag Seter, som er leder i Bergen og Omland Friluftsråd. Det er friluftsrådet som har ansvar for det daglige oppsynet med området.

– Kollevågen er jo et nydelig område, og kanskje en av de fineste badeplassene i fylket. Men stranden er ikke særlig innbydende nå, sier Seter.

Han påpeker at ingen kan lastes for at sanden er borte, siden den har blitt skylt bort av sjøen.

– Men da er den dårlige nyheten at det ikke hjelper å legge ny sand. Det må gjøres noe mer. Kanskje må man fylle på med en tyngre og grovere masse, eller gjøre noe som påvirker strømforholdene i vannet, sier han.

Disse steinene har tidligere vært dekket med sand. Foto: Ørjan Deisz

Gammel bossfylling

I 45 år ble kollevågen bruk som bossfylling for Bergen kommune, før stedet ble et yndet friluftsområde.

Til sammen har 450.000 kubikkmeter med industri- og husholdningsavfall blitt deponert i området, i hovedsak på bunnen av vågen. I 1982 ble området tildekket, og siden har det vært behov for flere tildekninger.

Selv om stranden ligger i Askøy, er det Bergen kommune som eier tomten.

Kommunen skal på befaring

Bymiljøetaten i Bergen kommune opplyser til BT at de er gjort kjent med at sanden er borte.

– Sanden ble lagt i 2017. Det har ikke vært behov for utbedring tidligere. Det ble brukt sandstrand-sand, nettopp fordi den er tyngre og skulle ligge lenge. Nå ser vi at sanden er utskylt ved teltplassen ytterst på Verstervågen, skriver miljørådgiver Natalia Staren i en e-post.

BT har også spurt hva det vil koste å legge ny sand. Staren svarer at det er vanskelig å si på nåværende tidspunkt.

På befaringen skal kommunen se på om det er andre materialer som er hensiktsmessige å bruke, med hensyn til vind, vær og sjø, opplyser miljørådgiveren.

Bare én klage

Seter i Friluftsrådet påpeker at resten av området i Kollevågen er like fint som før, selv om store deler av sanden er borte fra stranden.

– På land er det fremdeles like fint å oppholde seg, men fjæren er ikke så veldig egnet for bading lenger, sier han.

Samtidig er det ennå ikke sikkert at mange av dem som bruker stranden har lagt merke til at sanden er borte.

– Så vidt meg bekjent har vi bare fått én henvendelse om det. Men det er kanskje fordi at det er litt tidlig. Publikum har ikke begynt å bade ennå, og det er ikke sikkert man ser det hvis man går litt lenger oppe på området, sier Seter.