Mann i 20-årene omkom i fallskjermulykke i Loen

Turgåere fant fallskjermhopper nedenfor fjellet Skåla.

Publisert Publisert I går 22:57

Like over klokken fire til søndag bekreftet politiet at en person omkom i ulykken. Politiet har foreløpig ingen opplysninger om årsaken til ulykken.

Pårørende skal være varslet.

– Det er en mann i 20-årene som har omkommet, men det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Rykket ut lørdag kveld

Alle nødetater rykket litt over klokken halv ni lørdag kveld, ut til en alvorlig ulykke i Loenområdet i Stryn kommune.

Ifølge politiet var det noen turgåere som oppdaget en mannlig fallskjermhopper som hadde gått i bakken nedenfor fjellet Skåla.

De startet umiddelbart med livreddende førstehjelp. Luftambulanse var på stedet litt over kl. ni. De fortsatte med livreddende førstehjelp. Fallskjermhopperen ble erklært død kl. 2135.

Dahl-Michelsen forteller at kommunens kriseteam vil ta hånd om turgåerne.

– Det var dramatisk for dem som opplevde dette, sier han.

Var sammen med flere

Fallskjermhopperen var i et følge sammen med to andre. Politiet har kontakt med disse.

– De har fortalt at de hoppet før mannen og at de dermed ikke fikk med seg hva som skjedde, sa operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til BT lørdag kveld.

Politiet har startet etterforskning på ulykken for å finne ut av hva som har skjedd.