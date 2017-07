– Temperaturene vil ligge rundt 20 grader i nesten en uke.

Etter en våt sommer kan bergenserne – de neste to dagene – juble over sol og temperaturer rundt 25 grader.

Men det som først så ut som en kortvarig glede, har nå snudd:

– Tidligere så det ut som at det allerede på fredag kom en regnfront innover Vestlandet. Nå ser det ut som at dette lavtrykket kommer til å holde seg over Rogaland, sier StormGeo-meteorolog, Beate Tveite.

Målingene fra tirsdag kveld melder nemlig fint vær i nesten en uke.

– I morgen begynner det! Da er det meldt sol, blå himmel og 24 grader, sier Tveite.

På torsdag blir det enda varmere.

– Det kan fort bli 25 grader – og vel så det, sier meteorologen.

Stort sett oppholdsvær

Meldingene for de påfølgende dagene viser et noe mer overskyet bilde, men regnet skal holde seg borte.

– Selv om været blir mer skyet, holder temperaturene seg relativt høye. Man skal selvsagt ikke bli overrasket om det kommer en dråpe eller to, men det ser stort sett tørt og fint ut og gradestokken vil vise rundt 20 grader, sier Tveite.

Meteorologisk institutt/YR.no

Meteorologen tror også at helgen kan bli fin, og desto lenger nord i fylket, desto finere vær.

– Solen kan helt klart dukke opp inn imellom. Det ser faktisk ikke så hakkende gale ut, sier Tveite.

Lunken helg

– Det blir regn, spørsmålet er bare når, sier meteorolog på Meteorologisk institutt, Lars Andreas Selberg.

Han er enig med kollega på StormGeo om at meldingene for uken ser litt bedre ut, men tror dessverre ikke på en helt tørr uke.

– De nyeste prognosene forteller oss at lavtrykket vil treffe Bergen, men at det kan se ut som det lar vente på seg litt lenger enn først antatt, sier Selberg.

Meteorologen lover derimot knallvær i morgen og på torsdag.

– På torsdag kan temperaturene bikke 25 grader og det er meldt sol og blå himmel hele dagen, sier Selberg.

– Natt til fredag skyer det til og temperaturene vil falle noe. Likevel kan helgens temperaturer ligge opp under 20 grader.