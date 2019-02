BT følger trafikken utover dagen.

Er bilen din snart full av ski, bagasje, barn og halvspiste boller i baksetet? Her er en status på kjøreforholdene.

Fjellovergangene:

Rv 7 over Hardangervidda: Åpen. Veiene er stort sett bare og våte. Det er fare for noen glatte partier, så vær på vakt.

Fv 50 over Hol-Aurland: Åpen. Det er isdekke på veien flere steder, på grunn av regn som fryser på bakken. Det er derfor fare for noen glatte partier.

Rv 13 over Vikafjellet: Åpent. Det er stort sett bare og våte veier, men vekslende isdekke noen steder.

Ev 134 over Haukelifjell: Åpent. Bart og vått på veien.

– Alt av fjelloverganger er åpent per nå, og det er mildt i luften og lite nedbør, sier Kjetil Løvås.

Akkurat nå er det tåke og dårlig sikt på Hardangervidda, viser webkamera.

– Hvordan blir forholdene utover ettermiddagen og kvelden?

– Per nå er det ingen indikasjoner på at det blir trøbbel på fjellet. Men jeg tør ikke garantere at fjellovergangene er åpen hele kvelden, på fjellet skifter forholdene fort, sier Løvås.

Statens Vegvesen

Tilløp til køer

Tidligere var fredag ettermiddag og ferieutfart det samme som lange køer på alle de store veiene. Nå kjører folk til litt ulike tider for å unngå køene, ifølge Vegtrafikksentralen.

– Det er noe kø i Nygårdstunnelene i retning vestover akkurat nå. Det er og litt trafikk ved Danmarks plass, men ellers flyter det greit, sier Løvås.

– Tror dere den store vinterferiekøen kommer?

– Vi forventer at det vil tette seg til rundt 15-tiden. Men vi håper at folk kjører til litt ulike tider. Det er en fordel om mange har kommet seg av gårde allerede, sier han.

Google maps

Deler ut fartsbøter

Politiet har meldt om en rekke fartskontroller på veiene i løpet av dagen. De oppfordrer folk til å ta det med ro i trafikken.

De har blant annet bøtlagt 20 sjåfører på Bolstad på E16 i dag.

Kontrollen ble tatt i 70-sonen. Høyeste fart var målt til 91 kilometer i timen i 70-sonen.

De har også delt ut en rekke bøter i Røldal. Totalt er det delt ut over 30 fartsbøter i dag.

– Skal dere ha flere kontroller i dag?

– Vi har flere patruljer ute i dag, men vi vil ikke si hvor mange eller hvor de er, sier Terje Oksnes, distrikssjef i UP.