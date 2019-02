– Det er godt det er vinterferie denne uken og ikke neste, sier meteorolog Isak Slettebø.

Meteorologen mener været vi får på Vestlandet denne vinterferien er unormalt. Både i byen og på fjellet vil det bli mildere enn normalt, og lavtrykket vil utebli. Vi kan også vente oss sol inn mot helgen. Det er ikke før vinterferien nesten er over at nedbøren og det dårlige været gjør sin inntreden. I Bergen ser årets februar ut til å bli blant de mildeste som er registrert, med en gjennomsnittstemperatur som hittil er målt til 5,1 grader.

Sol gjennom hele uken på Kvamskogen

Rune Sævig (Arkiv)

På Kvamskogen har vinterferien startet med opphold og fint vær. Dette vil fortsette utover ferien. Temperaturene vil ligge tett på null grader, med bare noen få plussgrader innimellom. Gjennom hele uken kan det komme perioder med sol, og på torsdag og fredag vil disse periodene bli lange. Lørdag vil værtypen etter hvert gå over til en annen med lavtrykk og regn. Dette vil fortsette videre utover søndagen og i flere dager innover i neste uke, melder meteorolog ved Stormgeo Isak Slettebø.

Også skiføret er brukbart på Kvamskogen. Målepinnen viser en snødybde på mellom 40 og 50 centimeter nede ved Furudalen Alpinanlegg.

– Vi har åpent her hver dag igjennom hele vinterferien. Turløypene blir også preparert hver morgen slik at det er mulig å komme seg frem i disse løypene, sier Jan Guttorm Skeie, ved Furudalen Alpin.

Best vær mot slutten av uken på Voss

Rune Sævig (Arkiv)

Også på Voss vil det være oppholdsvær frem til helgen. Nå, i begynnelsen av vinterferien, ligger temperaturene på opp mot 10 grader. Disse vil synke utover uken, men forbli på pluss-siden. Finværet vil, også på Voss, gjøre sin inntreden i perioder gjennom hele uken og aller best vær vil det være på torsdag og fredag. Da vil solen skinne i lange perioder. Men lørdag kveld og søndag er det regn i vente.

Gjennom hele uken vil det være mulig å stå på ski ved de ulike skianleggene på Voss.

– Snødybden varierer litt, noen plasser er den opp mot en meter, mens den andre plasser er litt mindre. I snitt er den vel på en halvmeter her på Voss. Vi har godt kunstsnødekke i bunnen som gjør at forholdene vil holde seg godt. Det er ingen fare for vinterferien, sier Anna Bryn, ved Skianlegget Voss Resort.

Kurante skiforhold i Myrkdalen

Vegar Valde (Arkiv)

I Myrkdalen vil temperaturene være lavere enn både på Voss og på Kvamskogen. Det vil være et par plussgrader de nærmeste dagene, som vil bevege seg så vidt over på minussiden utover uken. Som på Kvamskogen og Voss vil det være oppholdsvær gjennom hele uken med perioder med sol. Det fineste været, vil også her komme på torsdag og fredag. Snødybden her er på cirka 50 til 60 centimeter nederst i bakken og 1.60 på toppen. På søndag vil det kunne komme påfyll med snø.

– Skiforholdene er helt kurante i Myrkdalen. Generelt er det gode skiforhold der det er snø denne uken, sier meteorolog Slettebø.

Finest vær på Geilo

På Geilo ligger temperaturen for øyeblikket på plussiden, men utover uken vil temperaturen synke. Torsdag vil den falle over på minussiden og fredag vil temperaturen ligge på cirka seks minus. Heller ikke her ventes det nedbør gjennom hele uken, men heller ikke inn mot neste uke. Geilo vil også få mer sol enn hva de ulike stedene på Vestlandet vil få. Dette henger sammen med en vestlig vind, og selv om det ikke vil komme nedbør på Vestlandet, er det nok fuktighet i luften til at det blir en del skyer. På Østlandet er det en mye tørrere luft i området, som gjør at det vil være mer sol her.

– Det er nok litt mindre snø her enn hva som er normalt på denne tiden. Men det er nok til at det er gode forhold både for langrenn og alpint, koste meg på fjellet både. Vi har mange trivelige vestlendinger her som koser seg, og det liker vi, sier Alexander Gulliksen, ved Vestlia Resort på Geilo.

Helge Hansen (Arkiv)

Vårstemning i Bergen

Mandag ligger temperaturen i Bergen på nesten ni grader. Dette kommer til å avta de nærmeste dagene, men den vil fortsatt holde seg på pluss-siden. Også for dem som velger å forbli i byen i vinterferien vil det bli perioder med sol. Dette særlig på slutten av uken. Også i Bergen vil solen skinne mest torsdag og fredag. Det vil da være sol i lengre perioder av dagen.

– For cirka to uker siden gikk vi over til en mildere værtype, det er uvanlig at vi har hatt det så lenge om vinteren. Men nå går det mot slutten. I Bergen kan lørdagen bli grei, men neste uke vil det høytrykket som nå ligger over kontinentet bli borte, og et lavtrykk vil ta en sørligere bane enn hva det har gjort de siste ukene. Da vil Vestlandet få mer av den nedbøren som Nordland nå har, sier Slettebø.