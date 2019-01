- Vi har alt tilgjengelig mannskap ute, sier BKK.

Uværet nyttårsaften og første nyttårsdag medførte at strømmen gikk flere steder i Hordaland.

– Vi har alt tilgjengelig mannskap ute for å finne og rette feil. Det er krevende forhold, med sterk vind, sier kommunikasjonsrådgiver Jarle Hodne i BKK.

Allerede i går kveld fikk de første strømkundene merke uværet. Da gikk strømmen for flere på Os.

Siden spredte det seg fra Gulen i nord til Osøyro i sør.

– Vi får stadig nye meldinger om brudd. Akkurat i øyeblikket er det Gulen og Masfjorden som er hardest rammet, sa Hodne ved 11.30-tiden.

Klokken 16.30 var antallet rammede kunder nede i vel 900.

Uværet får altså skylden for de mange strømbruddene. Den vanligste årsaken til brudd er trær som blåser over ledningene.

Dette har også vært en utfordring på veiene.

Like før klokken 12 blåste et tre over det sørgående feltet på E39 Heiane.