Norge trenger 1000 nye bussjåfører årlig. I Hordaland trengs 140 av dem.

Tide har i dag rundt 1300 ansatte i Hordaland. Nå fører satsingen på kollektivtransport til en økning i behovet for bussjåfører.

Konsernsjef Roger Harkestad sier at Tide for øyeblikket mangler mellom 30 og 40 bussjåfører i Hordaland som følge av økende etterspørsel.

Samtidig trenger selskapet ytterligere 100 bussjåfører hvert år, når sjåfører slutter som følge av pensjon eller andre årsaker.

– Nullvekstmålet for biltrafikken øker busstrafikken rundt de store byene. 85 prosent av reduksjonen skal skje på bekostning av privatbiler. Antallet sjåfører vil derfor øke i årene som kommer, sier Harkestad.

Fakta: Tide Buss Tide Buss er Norges nest største busselskap, med om lag 3900 ansatte, og har virksomhet i Trondheim, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vestfold, i tillegg til Danmark. I 2019 skal selskapet også starte busskjøring i Troms.

– Trygt yrkesvalg

Nå håper Tide at flere vil velge å sette seg bak bussrattet. Selskapet ønsker særlig å rekruttere yngre bussjåfører.

Harkestad forteller at bussjåføryrket er et trygt yrkesvalg, hvor svært mange blir værende i mange år.

– Vi prøver å være ute og si at vi er et trygt yrke med ordnede arbeidsforhold. Vi tilbyr stor kundekontakt, et godt arbeidsmiljø og gode pensjonsordninger, sier Harkestad.

Eivind Senneset (Tide)

Bussjåførutdanningen fikk i høst støtte fra Lånekassen, noe konsernsjefen tror vil øke søknadstallene.

– Det gjør terskelen lavere, og at man treffer også mange som har vært i arbeidslivet lenge.

NHO transport har også arbeidet for å rekruttere unge sjåfører.

Blant de iverksatte tiltakene er å redusere aldersgrensen for bussjåførlappen til 18 år hvis du tar bussjåførutdanning.

Fra august får man også støtte fra Lånekassen under den to måneder lange utdannelsen. Dette tilbudet har 375 benyttet seg av, opplyser Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO transport.

1000 nye sjåfører hvert år

Innen 2030 må det rekrutteres opp mot 14.000 nye bussjåfører for å dekke det fremtidige transportbehovet, viser en rapport Urbanet Analyse AS har utarbeidet på oppdrag fra NHO Transport.

På årsbasis tilsvarer det om lag 1000 sjåfører.

Stordrange, administrerende direktør i NHO transport, trekker frem to årsaker til at det trengs flere bussjåfører. Den første er at dagens sjåfører har høy gjennomsnittsalder, og den andre er at bussbruken øker i de store byene.

– Samlet gir det en økt etterspørsel på rundt 1000 nye bussjåfører hvert år, sier Stordrange.

Samtidig har Norge forpliktet seg til å oppfylle FNs klimamål. Et virkemiddel for å lykkes er å følge det politiske nullvekstmålet om at all vekst i reisebehovet, i byene, skal gjennomføres med gange, sykkel og kollektivtrafikk.

– Med det følger en kraftig utvidelse av det norske kollektivtilbudet i årene som kommer, og anslagsvis 1000 nye sjåfører årlig. Vi ser allerede nå at vi i Tide Buss har behov for å ansette 250 nye, dyktige sjåfører i 2019, sier Roger Harkestad.

– Har jobb livet ut

Harkestad er heller ikke redd for følgene av automatisering av transportbransjen.

– De som begynner hos oss i dag kan stå ut arbeidslivet hos oss. Det tar enda noen tiår før automatiseringen er i full utstrekning. Samtidig vil det oppstå nye krav og endrede oppgaver for sjåførene som følge av vertskap og beredskap om bord på bussene, sier konsernsjefen.

Han viser til selvkjøringløsninger på T-baner og undergrunnsbaner i andre land, og sier at de fremdeles har ansatte.

– Yrket vil helt klart endre seg i forhold til selvkjøring, men det vil likevel være behov for bemanning, legger han til.