Det er en franskmann i 50-årene som er savnet mellom Askøy og Sotra.

- Mannen hadde ikke redningsvest på seg, og ble slått på sjøen av seilbommen. Han var på seiltur med sin norske samboer i en Bavaria 32 da ulykken skjedde. Hun varslet politiet om hva som hadde skjedd, sier operasjonsleder Lars Geitle.

Hjemmehørende i Ran Seilforening

I morgentimene vil politiet bli bistått av mannskaper fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Ran Seilforening, der den savnede er hjemmehørende, deltar med åtte-ni båter i søket. Askøy Seilforening har også meldt seg til tjeneste.

- Helikoptersøk over sjøområdene ble avsluttet i går. I dag blir det søkt med båter og folk som går langs land. I norsk tradisjon fortsetter vi søket til det ikke lenger er håp om å finne noen i live, og deretter litt til, sier Geitle.

Ved 11.15-tiden blir det opplyst at en drone fra forsvaret og en lettbåt er satt inn i søket. Minst 25 frivillige er i aksjon. Flere er i ferd med å komme til.

Fant seilsko

Like før 08.30 mandag morgen hadde lensmann Torgils Lutro ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannskontor følgende oppdatering:

- Søket er i gang på sjø. Vi konsentrerer oss nå om området mellom Ramsøy og Horsøy. Det vil si at det er i Hauglandsosen utenfor Askøy båtene leter. Det er dessverre ikke gjort nye funn etter at det ble funnet en seilsko i går kveld, sier Lutro, som understreker at aksjonen fortsatt er å regne som en redningsaksjon.

Han sier at det skal være et møte mellom Operasjonssentralen som leder arbeidet og lensmannskontoret i løpet av dagen.

- Da skal vi bestemme oss for hva vi videre skal gjøre, sier Lutro.

Bjørn Erik Larsen

Aktiv i seilermiljøet

Lederen i Ran Seilforening på Sotra, Jon Andreas Bygstad, sier at den savnede er kjent for å være aktiv i seilermiljøet.

– Vi vil selvfølgelig være med å lete etter en av våre. Vi er blitt tildelt leteområder og håper på å finne mannen, sier Bygstad.