Åstveit Helsesenter stenger dørene på grunn av sykepleierstreiken. 50 pasienter får avbrutt behandlingen.

Fredag ettermiddag er det drosjekø utenfor Åstveit Helsesenter i Åsane. Inne i foajeen sitter de siste pasientene og venter på transport.

Karen Holme skal tilbake til Lærdal, der hun ble kneoperert for 14 dager siden. Nå blir hun sykehuspasient igjen. Helsesenteret der hun var i gang med rehabilitering blir streikestengt.

– Lærdal er bra, men jeg hadde foretrukket å fortsette her, sier Holme.

– Jeg er veldig fortvilt, sier institusjonsleder Tone Kallekleiv som fredag hadde hendene fulle med å avvikle stengingen.

– Jeg har pasienter som startet behandling for bare to dager siden og som nå blir sendt hjem. Det er en meget tragisk situasjon, legger hun til.

Noen av de om lag 50 pasientene på Åstveit trenger medisinsk hjelp på hjemstedet og spesialtransport. Noen blir lagt inn på sykehus.

Bjørn Erik Larsen

Uten sykepleier på kveldsvakt

Beslutningen om å stenge ble gjort da Kallekleiv måtte innse at hun sto uten sykepleier på kveldsvakt fredag. Av 19 sykepleiere er 16 i streik.

Streiken startet torsdag morgen da forhandlingene mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel strandet, etter mekling mange timer på overtid.

55 sykepleiere på pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjoner i seks fylker er i streik. 24 av dem i Hordaland. Også pasienthotellet på Haukeland stengte klokken 15 fredag.

De øvrige ansatte på Åstveit har fått et betinget permisjonsvarsel som slår inn om 14 dager. Inntil det skal de stille på jobb som vanlig.

Fakta: Åstveit Helsesenter AS Åstveit Helsesenter eies i dag av Læringsverkstedet A/S. Senteret er en privat rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten og har ytelsesavtale med Helse Vest RHF.

Helsesenteret 70 fast ansatte.

Senteret het tidligere Sjømennenes Helseheim på Vestlandet. Heimen sto ferdig i 1955 og var bygget på midler som Sjømannshjelpen hadde til overs etter andre verdenskrig.

I 2005 ble Senteret solgt til private eiere.

– Så mange i streik

I motsetning til ledelsen for pasienthotellet har ledelsen for Åstveit søkt dispensasjon.

NHO har avslått å sende søknaden videre til Sykepleierforbundet.

– Begrunnelsen var at Sykepleierforbundet har tatt ut så mange i streik på en gang, at de på forhånd burde innse effekten, sier Kallekleiv.

Fylkesleder Mette Mikkelsen liker dårlig at Sykepleierforbundet får skylden for at pasientene på Åstveit mister behandlingstilbudet.

– Det hadde vært fullt mulig å holde drift på Åstveit ved å praktisere dispensasjoner, og vi satt klar til å behandle søknaden, sier hun.

– Har dere tatt ut for mange på en gang, slik NHO hevder?

– Det er en lovlig streik og uttaket, som er bestemt sentralt, ble varslet 19. oktober. Likevel valgte Åstveit å ta inn nye pasienter. De kan ikke legge all skyld på oss, sier Mikkelsen.