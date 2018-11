Politipatruljen rykket ut etter melding om en bil som hadde havnet i grøften. Da trakk sjåføren kniv.

En 60 år gammel mann er pågrepet og siktet etter at han trakk kniv mot politiet på grensen mellom Haugesund og Sveio fredag ettermiddag.

Den unge politimannen skal ha fått et dypt kutt i en finger.

Den dramatiske episoden skjedde etter at en bilfører hadde havnet i grøften på fylkesvei 47 ved Vikse, et par hundre meter fra Sveio.

– Uklare omstendigheter

– De nøyaktige omstendighetene er foreløpig litt uklare. Hvorvidt mannen har stukket politimannen med en kniv, eller politimannen har forsøkt å ta kniven fra ham og blitt skadet, vet jeg ikke, sier operasjonsleder Victor Jensen i Sør-Vest politidistrikt.

Han forteller at politipatruljen fra Haugesund raskt fikk kontroll på mannen og fikk lagt ham i bakken.

Politipatruljen fikk etterpå forsterkninger fra kolleger i Haugesund.

– Ruset og uten førerkort

– Utgangspunktet var at et vitne meldte fra om at en bilist var havnet i grøften, og at det var mistanke om at sjåføren var ruset, forteller Jensen.

Den 60 år gamle mannen er kjent av politiet fra før.

– Han har ikke gyldig førerkort og var beruset. Om han også blir siktet for vold mot offentlig tjenestemann, er opp til juristen vår å avgjøre, sier operasjonslederen.

Jensen opplyser at bilisten vil bli fremstilt for lege.

Politimannen måtte til legevakt for å få sydd kuttet, melder NTB.