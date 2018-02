– Det er som å leve på 1950-tallet, og det har jeg faktisk opplevd, sier Bjørn Milde (79).

Strømbruddet etter eksplosjonen i en BKK-stasjon i Kokstadveien har ført til at mange husstander i Bergen har mistet både internett- og TV-signaler søndag.

BT har fått tips fra både Canal Digital- og Altibox-kunder at de har vært uten TV og internett i mange timer.

– Vi er uten TV, fasttelefon og internett, og slik har det vært i hele dag! Min kone Ada er fanatisk interessert i sport på fjernsynet, men i kveld er det visst bare å glemme, sier Altibox-kunde, Bjørn Milde (79) på Bønes.

– Så nå sitter vi her og ser i taket, humrer han.

Retter feil fortløpende

Rundt 1000 Canal Digital-kunder i Bergen er rammet.

– Vi har entreprenører ute som bytter ut eller reparerer utstyr. Det er spesielt kunder på Nesttun og Rådal som er rammet, sier kommunikasjonssjef Kristine Meek i Telenor.

Det er Telenor som eier Canal Digital, men Meek har ikke fått informasjon om at folk som har internett gjennom Telenor har problemer.

Hun kan ikke si nøyaktig når alle kundene vil være koblet på nettet igjen.

– Strømbruddet har skapt en del småfeil rundt omkring. Feilene rettes fortløpende utover kvelden, sier Meek.

Over 3000 kunder rammet hos Altibox

Leverandøren til Altibox er Bergen Fiber. Søndag kveld kunne de informere om at de aller fleste kunde hadde fått tilbake dekningen.

– Vi ble hardt rammet av dette strømbruddet. I dag tidlig var over 3000 kunder uten nettdekning, sier administrerende direktør i Bergen Fiber, Tore Nyhammer.

– Det har vært en slitsom dag, og det jobbes fremdeles hardt med å få alle tilbake på nett. Nå – klokken 20 – er det cirka 170 kunder uten dekning, men vi har montør på stedet, sier Nyhammer.

En annen Altibox-kunde som har hatt en ufrivillig internettfri søndag er Ole Irgens på Bønes. Han jobber selv som kommunikasjonssjef, og er ikke fornøyd med informasjonen han har fått som kunde.

Først etter å ha lest kommentarfelt under en artikkel om strømbruddet, fant han ut at det ikke bare var han som var uten nettilgang.

– Vi hadde satt pris på mer informasjon. De kunne jo ha sendt en sms. Vi har kanskje godt av å være litt avkoblet iblant, men det er lettere å akseptere situasjonen hvis man får informasjon om det, sier han.

Han ringte Altibox i 15-tiden søndag og fikk beskjed om at han ville være tilkoblet igjen i løpet av en halvtimes tid.

– Nå er klokken 20.10, og vi er fremdeles avkoblet, sier han.

Irgens forteller at barna i familien har vært bortreist i helgen.

– Men om vi ikke har internett i morgen heller, så er det krise. Hva skal de gjøre da? Da må de kanskje snakke med hverandre, sier han og ler.

22.000 mistet strømmen

Totalt 22.000 mistet strømmen som følge av eksplosjonen, men allerede klokken 14 hadde de fleste fått strømmen tilbake.

Strømbruddet rammet store deler av Bønes, Fana og Ytrebygda. I tillegg ble fjernvarmeanlegget til BKK slått ut, noe som førte til at rundt 1000 kunder mistet varmen.