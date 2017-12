Det ble et guffent vær for dem som ville nyte fyrverkeriet. Men de første dagene av 2018 blir bedre.

– Det strømmer på med nedbør og fuktighet. Vinden skal også øke på. Det ser ikke så lovende ut for midnatt, sa vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt tidligere i kveld. Hun fikk rett. Like før midnatt høljet regnet ned i Bergen.

Men noen minutter ut i fyrverkeriet dempet regnet seg noe og ga publikum sjansen til å trekke pusten før neste byge.

Lite lyspunkt

Den eneste gladmeldingen fra meteorologen, var at det blåste så mye at det neppe var fare for tåke...

De første dagene av 2018 ser bedre ut. Første nyttårsdag skal nedbøren avta. Det blir lettere vær og kaldere. Tirsdag blir det opphold og kanskje til og med litt sol. Temperaturen vil ligge på rundt null grader i bergensområdet.

ELIN JOHNSEN

For dem som har tenkt seg på ski i fjellet kan det være lurt å slå til de kommende dagene.

Roligere vind

– Vinden skal avta i løpet av mandagen og holde seg rolig de neste dagene. Det kan komme noen snøbyger i fjellet, men neppe de store mengdene.

PS: 2017 ble et svært vått år i Bergen, men det holdt ikke til rekord. Det manglet noen få millimeter, viser oppsummeringen fra meteorologene.