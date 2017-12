Evakuerte naboer samlet seg på skole. Geologen mener det er fare for større ras i nabolaget.

35 personer fra 16 boliger ble evakuert etter raset i boligfeltet i Sundlandsvegen på Osterøy i morges. En 38 år gammel kvinne omkom i raset.

Naboene ble evakuert i en buss til Haus skule noen kilometer unna hvor de ble tatt hånd om av kommunens kriseteam.

– Det er en grepet, men rolig stemning blant de evakuerte, sier Ivar Sandgren fra kommunens kriseteam.

En geolog fra NVE har vært på stedet og vurdert rasfaren i området.

– Geologen sier det er fare for flere ras. Derfor vil ingen slippe tilbake i området med det første, sier operasjonsleder Hans Eirik Thue ved Vest politidistrikt.

Ørjan Torheim

Slitne og frustrerte

– De evakuerte er slitne og frustrerte over ikke å vite når de kan reise hjem, sier sokneprest Helle Marie Wolstad.

Bergens Tidende møter henne og Ivar Sandgren fra kommunens kriseteam utenfor skolen hvor naboene er samlet.

De beskriver stemningen blant de evakuerte som rolig og alvorspreget.

Bjørn Erik Larsen

Kommunen har sørget for at alle evakuerte har et alternativt sted å bo, dersom de ikke får vende tilbake til sine egne hjem i løpet av dagen.

Politiet kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før beboerne kan returnere hjem.

– Det må tørke litt opp først, så må vi ta nye vurderinger, men det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta, sier operasjonsleder Thue.

– Noen av husene trygge

En geolog fra NVE har vært på stedet siden torsdag morgen.

– Vi har gitt våre anbefalinger til politiet og kommunen. Etter vår vurdering er det trygt å dra tilbake til noen av husene. En del av de andre husene regner vi ikke som trygge enda, sier regionsjef Brigt Samdal i NVE.

Han sier geologer fra NVE kommer til å være i området resten av dagen og i morgen for å foreta nye vurderinger.

– Vi er i tett dialog med kommunen og de evakuerte og gir dem fortløpende informasjon, sier Samdal.

Kvinne omkom

Klokken 06.25 i torsdag morgen fikk nødetatene melding om at et bolighus var truffet av ras på Votlo på Osterøy.

En familie på syv–fem barn og to voksne, bodde i huset. En kvinne på 38 år oppholdt seg i delen av huset som ble rammet av raset.

Brannvesenets innsatsleder på stedet, Tom Berentsen, sier at kvinnen hadde jordmasser over seg da brannvesenet kom til stedet.

– En lokal brannmann klarte å grave henne frem fra massene, sier Berentsen.

Kvinnen fikk behandling av helsepersonell på stedet og ble senere fraktet til Haukeland, men livet sto ikke til å redde.