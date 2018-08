Har rullet opp stort nettverk.

I en sak som politiet har etterforsket siden 2015 er det tatt ut tiltaler mot 10 personer – for grov dopingkriminalitet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

Politiet i Bergen har rullet opp et nettverk som skal ha forsynt store deler av landet med betydelige mengder dopingmidler, i hovedsak anabole androgene steroider.

For to år siden skrev BT at en politiansatt var under etterforskning i saken.

Les BTs magasinsak Bolernes marked.

Torsdag holdt Vest politidistrikt en pressekonferanse om den store dopingsaken.

– Saken er en av de største dopingssaken som er etterforsket i Norge. Det er opprettet mer enn 100 straffesaker knyttet til nettverket, og vi har identifisert 504 dopingkjøpere, sa politiadvokat Kristin Harstad da pressekonferansen startet.

Etterforskningsleder Hege Garberg Natland sier politiet har pågrepet og siktet 36 personer som er knyttet til nettsider som har omsatt dopingmidler.

– Det er i hovedsak menn i 20–35 års alderen, bosatt i Hordaland, Sogn og Fjordane og Buskerud.

Etterforskningsleder Askel Rødland sier at de mener nettverket har produsert dopingmidler i Norge, men at politiet ikke har avdekket produksjonsstedet.

– Nettverket har blant annet benyttet bitcoin til betaling, tilsvarende flere millioner norske kroner, sier Rødland.

Før pressekonferansen sa kommunikasjonsleder Arne Lutro dette om grunnen til at pressekonferansen kommer nå.

– Egentlig skulle vi gått ut med dette i vår, men slik jeg har skjønt det har vi ventet på at de tiltalte skulle få forkynt tiltalene, sier Lutro.

Tor Høvik

Rettssaken mot tre av de tiltalte starter 10. september, mens de syv andre ifølge BA må møte i retten like over nyttår. Statsadvokat Trond Høvik, som skal være aktor i begge sakene, sier tiltalene ble tatt ut i sommer. Han overlater ellers til politiet å kommentere.

En politispaner som varslet om svikt i prioriteringen av grove narkosaker, mente i varselet at dopingligaen kunne ha blitt stoppet to år tidligere.