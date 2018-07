Totalt seks hus ble evakuert. Nå er brannen slukket. – Én sendte opp fyrverkeri, sier Alexander Koppang som var på stedet.

Brannvesenet og politi rykket ut til Sagvåg på Stord hvor en skogbrannen spredte seg østover. Det meldte politiet Sør-Vest på Twitter litt etter klokken 21, fredag kveld.

Først klokken 23.00 begynte brannvesenet å få kontroll.

Brannen er slått ned og Sivilforsvaret vil drive etterslukkingsarbeid gjennom natten. Det er ikke lenger fare for bebyggelse og de evakuerte kan returnere til husene sine, melder politiet Sør-Vest på Twitter like før midnatt.

Stort område

Like etter at brannvesenet kom til stedet meldte de at det brant på et område på 100x200 meter, og at de ikke hadde kontroll på brannen.

– Det brenner på sørsiden av flyplassen og brannen går oppover en fjellside. Det er ulendt terreng og vanskelig å ta seg frem, sa Svein Finshus, ved 110-sentralen i Haugaland og Sunnhordaland, like etter klokken 21.

– Sendte opp fyrverkeri

Alexander Koppang (22) var til stede da skogbrannen startet.

– Det var én som sendte opp fyrverkeri, men den gikk skeivt og så begynte det å ryke, sier han.

Koppang hørte at folk ropte og forsøkte å slukke brannen. Noen skal også ha løpt etter et slukkeapparat.

– Det tok mellom 15 og 20 minutter før flammene var synlige og brannen spredte seg oppover i terrenget, sier han.

– Det var litt ekkelt at det skjedde så fort, legger han til.

Politiet Sør Vest meldte like før midnatt på Twitter at de jobber med etterforskning på stedet og at èn person skal ha erkjent å ha skutt opp en rakett i området der brannen startet.

Én person til sykehus

Det er bebyggelse i området hvor brannen fant sted, og seks hus ble evakuert.

Brannmannskaper fra Sagvåg og Leirvik deltok i slukningsarbeidet.

Flere ungdommer oppholdt seg i området hvor brannen oppstod. Én av dem ble sendt til sykehus etter å ha fått i seg mye røyk.