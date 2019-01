Samuel Vedå (17)

– Jeg skal utdanne meg til kaptein, men får jeg muligheten, vil jeg helst leve av å fortelle om Jesus. Familien min er kristen, men jeg opplevde ikke et møte med Jesus før jeg var omtrent 14 år. Da var jeg på tur med en vennegjeng som ba for meg, og jeg kjente en sterk strøm gjennom kroppen av fred og kjærlighet. Siden har jeg talt mange steder, sist nå i helgen for barn og unge hjemme på Osterøy, på Hjellvik bedehus. Det var ufattelig kjekt. Det viktigste for meg er å få med meg flest mulig til himmelen.