Tre bortvist fra sentrum og slåsskamp i en hytte. Slik var det første døgnet av russetreffet på Geilo.

Lørdag ettermiddag var russen i gang med after ski på Geilo. Foreløpig er det kommet én klage på bråk rundt dette. Men ungdommene var forsvunnet før politipatruljen kom, forteller operasjonsleder André Kråkenes i Sør-Øst politidistrikt ved 17-tiden lørdag.

Fredag kveld fikk politiet imidlertid stanset noen bråkmakere.

– Det var ordensforstyrrelser i en hytte og tre ble bortvist fra sentrum, men ellers har det gått greit, sier Kråkenes.

Varslet om slåssing

Politiet rykket først ut til hyttebråk i 23-tiden.

– Det ble meldt om slagsmål i en hytte av en som var til stede. Ingen ble skadde og saken ble ordnet på stedet.

En time seinere ble det varslet om bråk i sentrum.

– Ungdommer veltet bosspann og knuste glass ved en Kiwi-butikk. De ble bortvist fra sentrum til klokken åtte i morges, og det ser det ut til at de har overholdt.

– Ble mye ødelagt i butikken?

– Nei, det dreide seg mest om knusing om det som trolig var ølglass.

– Var de ruset?

– Jeg vil bli veldig overrasket hvis noen ikke er beruset og oppfører seg på den måten.

– Verre i Oslo

– Er det sikkert at det er russ fra Bergen som står bak bråket?

– De har alle adresse Bergensområdet og er 18–19 år, så jeg vil anta det, selv om de ikke har på russedresser her.

– Har inn trykk av at årets russ er bedre eller verre enn i fjor?

– Det kan jeg ikke si noe om, for jeg begynte å jobbe her i april i fjor. Men jeg jobbet tidligere i Oslo, og ble lei av russen. Det er mye verre der enn her, avslutter operasjonslederen.