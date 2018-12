En båt har gått på et skjær ved Gaupholm i Samnanger, melder politiet.

Det skal være en båt på ca. 25 fot som har gått på grunn.

Politiet er på vei til stedet. Båten til brannvesenet er nå fremme på stedet.

Øyenvitne varslet

– Dette skal være like i nærheten av Gaupholm camping, utenfor Tysse. Båten er kjørt opp på et skjær, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Det er et øyenvitne som har varslet nødetatene. Vedkommende har observert en person om bord i båten.

– Ikke skadet

– Vitne sier at det ser ut som denne personen forsøker å få båten av skjæret. Det skal ikke være folk i sjøen, sier Algrøy.

Båtføreren skal ikke være skadet, og vedkommende var alene om bord da båten grunnstøtte.

Denne personen er nå tatt hånd om av brannvesenet i Samnanger.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 10.37 torsdag formiddag.