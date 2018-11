Mandag fikk pressen tilgang til området der KNM «Helge Ingstad» ligger forlist.

Mandag ga Sjøforsvaret pressen tilgang til havaristedet der fregatten KNM «Helge Ingstad» ligger på grunn. Pressen får ikke gå om bord i fregatten.

Representanter for Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell vil også fortelle om status for bergingsarbeidet og veien videre.

Det var natt til torsdag at KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS» like ved Stureterminalen. Fregatten mistet styringsevnen, gikk på grunn og har siden ligget med slagside ved Ådneset i Øygarden, der den er sikret til land med i alt ti vaiere. Den skal nå ligge sikkert nok til at våpen og annet utsyr skal kunne hentes ut.

Geir Martin Strande

Forsvaret uttalte søndag at det vil ta tid før krigsskipet kan berges og fraktes til Haakonsvern for reparasjon.

Årsaken til ulykken er fortsatt ukjent.

Samtaleloggen mellom tankskipet, sjøtrafikksentralen Fedje VTS og KNM «Helge Ingstad» viser at det i minuttene før sammenstøtet ble gitt tydelige beskjeder til krigsskipet om å endre kurs og svinge unna før sammenstøtet.

