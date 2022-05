Tre bygg står i brann i Lærdal: – Store flammar og mykje vind

Brannvesenet har rykka ut med store mannskap. E16 er stengt på staden.

Det er store mengder røyk i området.

Vest politidistrikt melde klokka 13.35 om full fyr i eit låvebygg i Lærdal.

Det er store flammar og mykje vind på staden.

Brannen har grunna sterk vind på staden spreidd vidare frå låven og til to andre driftsbygningar.

– Hovudhuset er ikkje råka pr. no. Dei som bur der er evakuert. Dette karaktiserer vi som ein storbrann, fortel vaktkommandør ved 110-sentralen Morten Frantzen.

Politiet har ikkje fått melding om skadde eller sakna personar. Det har heller ikkje brannvesenet.

Brannvesenet fortel at det er sterk vind og vanskeleg å få tak i vatn på brannstaden. Fleire tankbilar er på veg.

Fleire bygningar i brann

Klokka 13.51 melde brannvesenet at dei var på veg med store mannskap, og at det brann kraftig.

Mannskap frå Lærdal var kort tid etter på plass, medan fleire er på veg både frå Aurland og Årdal.

Dei har starta sløkking.

– Det brenn med ein slik intensitet at sløkkinga går seint. Det er vanskeleg å få kontroll. Det er mykje vind, og røyken ligg tett ned mot marka. Det er utfordrande sløkkearbeid, seier Frantzen.

E16 stengt - ventar på tankbilar med vatn

E16 er stengt rundt to kilometer frå brannstaden, ved Tønjum.

Brannvesenet fortel at dei ventar på at fleire tankbilar skal kome til staden. Dei har også takka ja til to jyllevogner frå bønder i området.

– Det er vanskeleg å få tilgang på vatn der, fortel Frantzen.

I 2014 var det ein storbrann i det tettbygde trehusområdet på Lærdalsøyri. Garden som brenn no, ligg fleire kilometer frå tettstaden.