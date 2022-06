Bryggens Venner med ny rapport: – Bybanen vil gå på ustabil grunn

Hevder kommunen har overvurdert grunnforholdene ytterst på Bryggen. Bybaneplanleggerne svarer at de har god kontroll.

Like ved der Janicke Runshaug Foss i Bryggens Venner står, skal Bybanen etter planen gå i fremtiden. Men Bryggens Venner gir ikke opp kampen, og mener nye analyser viser at grunnen er ustabil der. Til høyre er advokat Ståle Eeg-Nilsen, som tidligere har hjulpet foreningen.

– Bybanen over Bryggen planlegges på ustabil grunn. Man har ikke visst hvordan kaien ble bygget i sin tid, sier Janicke Runshaug Foss i Bryggens Venner.

Hun spør:

– Var avgjørende informasjon til stede da bystyret gjorde sitt vedtak om at Bybanen skal gå over Bryggen?

Hun snakker om det som er omtalt som den nye steinkaien ytterst på Bryggen, der Bybanen er planlagt å gå. Den sørligste delen av kaien ble bygget rundt 1900, den nordlige delen 20 år senere.

«Så lenge traseen legges på utfylt steinkai vil den ikke få direkte fysiske konsekvenser for fredede kulturminner» het det i fagrapporten fra 2014.

Dette bildet fra 1899 viser hvordan det så ut da arbeidene med å bygge ny kai skulle påbegynnes. Gamle hoper og trekaier ble fylt igjen, blant annet med bygningsmaterialer fra bryggegårdene som ble revet, mener Geir Atle Ersland.

– Siger hele tiden

Forrige uke presenterte foreningen to nye rapporter som motsier kommunens omtale av kaien som «utfylt steinkai».

Den såkalte Bryggen-gruppen har jobbet i arkiver og historiske dokumenter for å vise at det ikke stemmer når det hevdes at Bybanen skal bygges på en moderne steinkai, der de gamle massene ble fjernet da den nye kaifronten ble laget i 1899–1901.

Historieprofessor Geir Atle Ersland har jobbet med Bryggen siden 1985. Han viste til kilder som viser at alt på Bryggen er bygget på grunn som er utfylt utover hundreårene. Da man rev de gamle delene, brukte man bygningsrestene til å fylle opp de gamle hopene.

– Siden har man fylt over eldre lag og har asfaltert oppå igjen og igjen. Det siger nedover hele tiden. Det kan man se på hvordan fortauene på Bryggen og sidegatene i dag heller nedover fra de nye Bryggegårdene, sier Ersland.

Dette bildet fra 1920 viser utvidelsen av den nordre kaifronten. Hva som ligger i disse massene er et diskusjonstema.

«Mudder og bakfyll»

Han viste til dokumenter som sier at det rundt 1900 ikke ble mudret på innsiden av muren, kun i en grøft langs den nye kaimuren.

– Kaien er bygget for gående og hester. Ja, det var et jernbanespor for vogner som skulle trekkes av hester. Men ingen tenkte på tungtrafikk den gangen, sier Ersland.

Tidligere byarkivar Arne Skivenes la frem noe av det samme i sin arkivstudie, som han kaller «En sang om mudder og bakfyll».

– Dette er en dramatisk historie, sier Skivenes.

Han viser blant annet til at det ble tatt ut lite stein fra kommunens steinbrudd i forbindelse med byggingen, som tyder på at det kun er fronten som har stein. Derimot er trolig bygningsmasser etter Bergensbrannen i 1916 brukt i den nordre delen.

Konklusjonen til begge de to historikerne er at grunnen består av løsmasser og vil være ustabil og vanskelig å legge en tung bybane oppå.

Tidligere byarkivar Arne Skivenes har funnet gamle dokumenter om byggingen av kaiene på Bryggen.

Dette svarer kommunen

BT har forelagt påstandene for kommunen. Solveig Mathiesen er prosjektleder for Bybanen i Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, og svarer slik på våre spørsmål:

– Våre konsulenter Norconsult og Asplan Viak har vurdert grunnforholdene langs Bryggen, og er trygg på at bybanesporet kan legges i dagens vei langs Bryggen. Det er gått mye trafikk der opp gjennom tidene, og banetraseen vil ikke gi mer belastning på kaiområdet enn vi har i dag.

Mathiesen skriver at de planlegger for en fundamentering med betongplate på lette masser. Samme metode som vil de anbefale for Sandbrogaten.

– For å fundamentere for Bybanen vil det graves cirka en meter dypt, og vil ikke være i berøring med kulturlagene. For omlegging av vann- og avløp er det behov for å grave dypere, og der arbeider vi med løsninger som drøftes med Riksantikvaren.

– Grove materialer

– Hva er gjort av grunnundersøkelser, og hva sier de?

– Vi har i dag en oversiktskartlegging basert på fem punkter. Dette suppleres i disse dager med åtte nye. Resultatet av de fem punkter vi har, viser at dette er relativt grove materialer som inneholder silt, sand, grus og stein. Generelt viser boringene at dette er såpass grove og faste masser at boring og opptak av prøver er utfordrende. Boringene viser også at massene har best byggekvalitet der vi har boret lengst ute mot kaifront, skriver Mathiesen.

I sør langs murgårdene vil banen gå litt lenger inne på kaien enn foran de eldste bryggegårdene av tre.

Mandag drev Norconsult med boring til grunnundersøkelser på Bradbenken. Til sammen 13 punkter undersøkes.

Kan bli arkeologisk utgraving

– Er dere sikre på at de gamle kulturlagene ble mudret vekk på tidlig 1900-tall?

– Vår arkeolog i Norconsult har tidligere påpekt at det kan være marine kulturlag bevart innenfor fundamentering for kaifronten, men de vil være i omrørte masser eller de ligger svært dypt. Bergen havn har vært mudret siden rundt 1750, og det er sannsynlig at området foran Bryggen ble mudret tidligere enn på tidlig 1900-tallet.

Mathiesen skriver at nettopp området mellom Torget og Tyskebryggen var det første området som ble mudret fra 1750-tallet. Trolig er også området foran selve Bryggen mudret for å gjøre det dypere.

– Kan det bli behov for arkeologiske undersøkelser dersom det viser seg at det er brukt for eksempel eldre bygningsmasser som fyllmateriale?

– Etter avtale med Riksantikvaren har vi nå satt i gang med flere boringer og miljøundersøkelser slik at vi får enda bedre kunnskapsgrunnlag. Det er kulturminnemyndighetene som skal ta stilling til hvorvidt det er behov for arkeologiske undersøkelser.