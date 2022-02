Nabo skal ha hørt rop før brannen

Fredag morgen la paret ut en Facebook-melding om at de var kjærester. Under to timer senere begynte det å brenne i huset.

Publisert Publisert Nå nettopp

Like før brannen skal en nabo ha hørt kvinnen rope «ikke gjør det, ikke gjør det».

Nå sitter en mann i 40-årene i varetekt. Politiet mener han står bak brannen der to personer mistet livet.

Hør episoden i vinduet over, i BT-appen, Spotify, Itunes eller der du til vanlig hører på podkast.

Skriv gjerne til oss på hvaskjedde@bt.no.

Huset på Askøy ble raskt overtent. To personer ble funnet døde i ruinen.