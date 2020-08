Ingvar Haukeland er gått bort

Ingvar Haukeland er død 88 år gammel.

Lege Ingvar Haukeland døde 9. august, 88 år gammel. Foto: Privat

Ingvar Haukeland sovnet stille inn den 9. august. med sine nærmeste rundt seg, 88 år gammel, på Rove bo- og behandlingssenter i Holmestrand.

Ingvar var født 26.4 1932 i Bergen. Ingvar mistet sin far i 1943, noe som vekket drømmen om å bli lege. 15 år gammel drar han to år til sjøs med skip til og fra Amerika. Senere begynner han i tømrerlære.

Under Tysklandsbrigaden i 1952, bestemmer han seg for legestudiet i Kiel. For å spare opp litt penger, jobber han ett år som lærervikar i Våle i Vestfold. Her treffer han sin Edel Marie. De gifter seg den 29.12 1959 og får tre sønner: Jan Henrik (1962), Lars (1963) og Per Ingvar (1966).

Etter studiene i 1962, jobbet Ingvar som lege flere år i Sverige, med spesialisering i gynekologi. Ingvar arbeidet på slutten av 60-tallet på Aker sykehus.

Her forsket han blant annet på hvordan musikk fikk innvirkning på fosteret. Han var også kjent for å gå legevisitter med klovnenese, parykk og latterboks.

I 1972 flytter familien til Kongsberg, og på sykehuset etablerer Ingvar en egen

fødeavdeling. Han bruker også sine praktiske ferdigheter til å bygge en seng til barnet som kunne hektes på morens, slik at de kunne være sammen hele døgnet.

Han fant opp fødestolen, som på 1980-tallet åpnet for alternative fødestillinger for mødre, og som gjorde Kongsberg sykehus internasjonalt kjent.

Ingvar var glad i fjellet og sjøen, og han elsket å spille fiolin og mandolin med sin sønn Lars. Da Lars gikk brått bort i 1993, etter en sjelden sykdom, sluttet Ingvar arbeidet som lege.

Han viet sin tid til familie og venner, reise, seile og jobbe frivillig sammen med Edel ved Sjømannskirken i Albir. Og så måtte han en årlig tur til Bergen.

Ingvar fikk hjerneslag for tre år siden, men fokuserte beundringsverdig på det han kunne, ikke på det han ikke kunne. Han viste omsorg og takknemlighet. Ingen besøk ble tatt for gitt.

Han var en fantastisk far, bestefar, svoger, bror, onkel – og lege. Et sant forbilde som vil bli dypt savnet.

Familien