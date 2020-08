Krohnsmindes største dag

«Verdensrekord på Krohnsminde i går», meldte BT begeistret onsdag 20. juni 1956.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Gordon Pirie og Vladimir Kuts etter rekordløpet på Krohnsminde i juni 1956. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

Det var engelskmannen Gordon Pirie (1931 – 1991) som hadde skrevet idrettshistorie i Bergen – ved å sette verdensrekord på 5000 meter, og ved å utklasse den ukrainske løpsmaskinen Vladimir Kuts.

«Kuts ledet 4730 meter, men ble slått med 30 meter på de siste 270 meterne», fortalte BT. Den nye verdensrekorden lød på 13,36,8.

Flere mener fremdeles at dette var den største dag i salige Krohnsmindes historie.

Større enn de store skøytestevnene med Hjallis og Kupper'n, og større enn store internasjonale friidrettsstevner – og større enn de populære speedway-stevnene, den gang det kunne lukte svidd gummi over hele Solheimsviken.

Gordon Pirie trente med lokale løpere på Skansemyren i uken før han satte verdensrekord på 5000 meter på Krohnsminde. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

Russere på turné

En østeuropeisk friidrettstropp var på turné i Europa, og nå var turen kommet til Bergen. Det såkalte «Russerstevnet» 18. og 19. juni 1956 var det største stevne som hadde vært arrangert i Bergen.

Det haglet med verdensstjerner, blant andre europamestrene på 400 meter hekk og 400 meter flatt, og en europamester i sleggekast.

Friidrettsalliansen i Bergen, det vil si Viking, Gular og Norrøna, hadde klart å få til et møte mellom verdens to største langdistanseløpere – Pirie og Kuts.

Kuts hadde slått Pirie i et stevne i Moskva året før. Nå var engelskmannen ute etter revansj. Derfor hadde han bodd i Bergen siste uken før «Russerstevnet», og trent på Skansemyren fire timer hver dag, fortalte BT.

«En attraksjon hele verden misunner Bergen», sto det i avisen på stevnedagen.

«Et storløp som de 4000 tilskuere aldri vil glemme», sto det neste dag. Pirie hadde knust Kuts, og forbedret verdensrekorden med fire sekunder.

«Jeg hadde ikke ventet rekord, jeg løp bare for å vinne», sa Pirie, etter at han hadde løpt oppsiktsvekkende uanfektet over mål.

En fornøyd Gordon Pirie etter verdensrekorden på Krohnsminde. I bakgrunnen senere BT-journalist Alf H. Madsen. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

Tjue engelske turister hadde funnet veien til Krohnsminde denne kjølige sommerkvelden. De var de første til å gratulere landsmannen. Pirie ble deretter hentet til banemesterens kontor, der gratulasjoner ble ringt inn fra London.

Pirie mente at det burde være mulig å presse 5000-meterrekorden ned på 13.20. Lite ante han om at verdensrekorden i 2020 skulle lyde på 12,37, et minutt bedre enn hans verdensrekord i Bergen i 1956.

«Det utrolige har hendt»

Rekordløpet hadde vært en thriller. Kuts hadde ført løpet de første tre rundene. Da kom Pirie opp i tet, men Kuts kom tilbake, deretter Pirie opp igjen, så Kuts igjen. Pirie hadde løpt lett og ledig, elegant som en gaselle. Kuts i sin kjente, kantene stil, mens han skar grimaser fra første meter.

Da Pirie gikk opp i ledelsen i siste runde hadde publikum på sittetribunen reist seg i begeistring. Engelskmannen kom som skutt ut av en kanon, fortalte BT.

Etterpå løp de to konkurrentene æresrunde med armene rundt hverandre. «En samling av øst-vest på et menneskelig plan», kommenterte BT.

Pirie ga Kuts æren for rekorden – det var han som hadde laget løpet. «Piries ord viser den sanne sportsmann», mente BT.

Gordon Pirie satte fem verdensrekorder i løpet av sine løpskarriere på 1950-tallet. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

Løp for London-klubb

Pirie var i 1956 ingen nybegynner på friidrettsbanen. Han var allerede støpt i voks i Madame Tussauds kabinett i London, og hadde deltatt i De olympiske leker i 1952, da han ble nummer fire på 5000 meter.

I OL var han med i 1956, i Melbourne i Australia, men måtte da nøye seg med sølvmedalje på 5000-meteren – bak Kuts.

Pirie var født i Leeds, var malingselger og løp for London-klubben South London Harriers. Tidlig på 1950-tallet var han Englands beste terrengløper, og etter banekarrieren gjorde han det stort som orienteringsløper.

Hele fem verdensrekorder sto han for i sin karriere. Baneløpingen avsluttet han med en tiendeplass i OL i Roma i 1960. Etter karrieren drev han som trener, uten særlig stor suksess.

Coveret på biografien om Gordon Pirie – «The impossible Hero».

Høsten 1990 ble han syk. Han hadde fått galleblærekreft. Han døde i desember 1991.

Hans siste hvilested ble Happy Valley Park sørvest i London. Her ble asken hans spredd der løpskarrieren hadde begynt.

I 1999 skrev Dick Booth biografien om Gordon Pirie, «The Impossible Hero». Det fantastiske løpet i Bergen i 1956 innleder boken, og blir beskrevet i detaljer.

Forfatteren lar en 13 år gammel kjuagutt som følger løpet fra publikumsplass være den som opplever oppgjøret på Krohnsminde-grusen.

Når Pirie 23 år senere, i 1979, er på visitt i Bergen, blir han intervjuet av den samme 13-åringen, som nå er blitt sportsjournalist i BT og heter Jan Arild Larsen.