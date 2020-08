Lokal mann tatt i skolekontroll: – Har irritert meg over folk som kjører for fort

Trafikkpolitiet og UP vil ha fartskontroller ved skolene i to uker.

UP tok oppstilling med laseren like ved Bergenshallen. Bilen på bildet ble ikke vinket inn. Foto: Alice Bratshaug

Skoleåret er i gang – og dermed også politiets årlige innsats for å være synlig rundt skolene og slå ned på uønsket atferd.

Tirsdag formiddag bestemte trafikkpolitiet seg for å sjekke kjøringen i Vilhelm Bjerknes’ vei i Årstad, som i sin nordlige ende går forbi Slettebakken barneskole. Skolen ligger like ved Sletten senter.

Laserkontrollen endte med fire forenklede forelegg, ifølge Atle Olav Heradstveit, leder for trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

– Nødt til å ta det med et smil

Høyeste fart ble målt til 43 kilometer i timen i 30-sonen forbi barneskolen. Den noteringen var det Rolv Bøkenes, selv beboer i området, som sto for.

Det ble dyrt: 3800 kroner lød forelegget på.

– Jeg har irritert meg over folk som kjører for fort på dette strekket. Surt var det, men jeg er nødt til å ta det med et smil, sier Bøkenes til BT.

Politilaseren som brukes, Traffipatrol XR, kan fartsmåle biler på opptil 400 meters avstand. Foto: Alice Bratshaug

Han legger til at han mener slike kontroller trengs.

– Ved Slettebakken vet vi erfaringsmessig at det ikke renner inn. Men det er viktig at vi er der, også, at bilistene får en opplevelse av at det lønner seg å kjøre ordentlig, sier Heradstveit i trafikkseksjonen.

Han varsler at både hans folk og kollegene i Utrykningspolitiet (UP) vil ha fartskontroller ved ulike skoler i tiden fremover – både denne uken og neste.

De to politienhetene kan også samarbeide om kontroller.

– De første 14 dagene er det viktig med fokus på skolene. Vi vil primært konsentrere oss om fart. Men hvis folk kjører med barn usikret, eller om noen bruker håndholdt mobil, så slår vi ned også på det, poengterer Heradstveit.

UP på plass i bakken over Slettebakken skole tirsdag formiddag. Det varsles fortsatte fartskontroller ved skolene både denne uken og neste. Foto: Alice Bratshaug

Skoleansatt mistet lappen

I en annen skolerelatert kontroll tirsdag, da UP om morgenen stilte seg opp i nærheten av Kjøkkelvik skole i Laksevåg bydel, ble 17 bilister tatt for å ha kjørt for fort.

Blant dem var en skoleansatt som kjørte så mye for fort at det endte med førerkortbeslag.

I samme område ble totalt 59 bilister fartstatt før sommeren, i mai og i juni.

– Det er altfor mange som kjører for fort her. Det er 30-sone og skoleplass på begge sider av veien. Det sier vel alt når 23 tas i en kontroll, sa rektor Reidun Waag etter kontrollen i mai.