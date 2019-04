Lørdag ettermiddag ble ofrene etter terroren på Sri Lanka hedret på Torgallmenningen.

– Det er noen datoer som brenner seg fast i minnene våre gjennom sorg og lidelse. Nå har vi fått en ny dato, 21. april 2019, sa leder i Bergen SV, Steinar Nørstebø, i sin tale under minnemarkeringen lørdag ettermiddag.

Mellom 70 og 80 mennesker møtte opp for å minne og hedre ofrene etter terroren som rammet Sri Lanka første påskedag, der tre kirker og tre hoteller ble angrepet av selvmordsbombere.

Minst 253 mennesker ble drept i angrepene, og rundt 150 såret.

– Vi står med dere

Minnemarkeringen ble innledet med to minutters stillhet. Skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) holdt tale på vegne av byrådet. Blant de fremmøtte på Torgallmenningen var det også representanter fra flere trossamfunn.

– Vi er samlet her mot hat. Vit at vi står med dere, brødre og søstre. Husk at kjærlighet alltid er større enn hat, sa styremedlem i Bergen Moské, Satjad Younas, til applaus fra de fremmøtte.

Privat initiativ

Etter at terroren rammet hjemlandet deres forrige søndag, tok Raajini Rajalingam og datteren Aarabi Manojkumar initiativ til minnemarkeringen for å vise solidaritet med ofre og pårørende.

– Heldigvis mistet ikke vår familie noen vi kjente, men vi kjenner andre her i Bergen som mistet noen av sine kjære, sier Rajalingam.

Hun forteller at tanken bak markeringen var å samles på tvers av etnisitet, språk og nasjonalitet.

Eirik Brekke

Mistet fetteren i terroren

Navalakshmi Sathalingham og søsteren Nanthini Kunalingam var blant de fremmøtte på Torgallmenningen. De mistet fetteren sin og hans kone i angrepene sist søndag.

De ble drept da de fulgte sine kristne naboer i kirken for å feire påskehøytiden. Selv var de hinduer.

– På Sri Lanka er det vanlig at man følger med venner og bekjente i ulike gudshus under store høytider, på tvers av etnisitet og trosretning. Hinduer følger med kristne i kirken, og kristne følger med hinduer i tempelet, forteller Kunalingam.

De to søstrene forteller at de har opplevd mye støtte den siste uken.

– Det er ufattelig trist. Samtidig er det fint å se at man samles her i dag uavhengig av religion og folkegrupper, sier Sathalingam.

I år er det ti år siden borgerkrigen på Sri Lanka tok slutt.

– Etter borgerkrigen hadde folk begynt å få et håp om at ting var blitt bedre. Folk klarte å leve sammen på tvers av religion og etnisitet. Så skjer dette. Fienden er ikke religion eller etnisitet, men hat, sa initiativtaker Aarabi Manojkumar i talen hun holdt.

– Mitt andre hjemland

Sigrun Rajendram kom hjem fra Sri Lanka bare to uker før angrepene. Hun møtte opp på minnemarkeringen for å bearbeide sjokket etter terroren.

– Sri Lanka er mitt andre hjemland. Jeg har vært på et av hotellene som ble angrepet mange ganger og var på hils med flere av dem som jobbet der. Nå vet jeg ikke om de lever. Det er helt grusomt. Ord blir fattige, men det å samles her i dag føles godt, sier hun.