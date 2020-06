Villmarksentusiast ber om jaktforbud på rype

– Det må bli slutt på rypejakten. Det er ikke mening i at tusenvis av jegere til høsten skal jage den lille bestanden som er igjen i fjellheimen, mener villmarksentusiast Olav Fridtun.

Publisert Publisert Nå nettopp

Den langsiktige trenden er at rypebestanden i Norge har gått sterkt tilbake. Slik vises rypene i Massnes Villmarkmuseum. Foto: Tor Høvik

Han står midt i gangen i sitt helt private villmarksmuseum i Høyanger på sørsiden av Sognefjorden. Senteret har han bygget med egne hender. Målet har vært å dokumentere ville arter i skogen, på fjellet og i sjøkanten.

Det er snakk om så mange som rundt 500 dyr og fugler, de fleste er funnet skadet eller døde i veikanten, langs kraftlinjer og andre steder.

Stadig mer bekymret

Det som bekymrer Fridtun mest på sine vandringer i naturen, er at han ser stadig mindre rype og skogsfuglene orrfugl og tiur.

Derfor har han også gitt et bidrag for å bygge opp bestandene. Gjennom oppdrett har han drevet frem kyllinger, som igjen er satt ut i naturen i Sogn.

– Det leit å se at naturen og miljøet er den store taperen i velferdssamfunnet, sier Olav Fridtun. Med egne hender har han bygget opp Massnes Villmarkmuseum. Hjort er det nok av, men bestanden av rype og skogsfugl er han bekymret for. Foto: Tor Høvik

Skogsfugl på utstilling. Foto: Tor Høvik

– Rypeoppdrett har vi lyktes dårlig med. Problemet var å få kyllingene til å overleve, sier Fridtun.

Bedre har det gått med skogsfuglene orrfugl og tiur. Der har kyllingene vokst opp og flere titalls fugler er blitt satt ut i skogen.

– Inntil i fjor, da en mår kom seg inn i oppdrettet og tok livet av flere fugler. 18 fugler er tilbake, og bestanden må nå bygges opp igjen, sier Fridtun.

– Naturen er taperen

Nå fokuserer han mest på utstillingen. Museet er et privat prosjekt, offentlig støtte har vært lik null og åpningstidene kan variere etter når folk dukker opp på tunet.

– For meg som vokste opp på 1950-tallet og opplevde orre- og tiurleik i skogen og rypeskratt i fjellene, er det leit å se at naturen og miljøet er den store taperen i velferdssamfunnet, sier Fridtun.

Utstillingen viser blant annet tiur og røy. Mange av fuglene er funnet som skadede og døde langs veier og kraftlinjer, og siden stoppet ut. Foto: Tor Høvik

Naturinteresser har fulgt han hele livet.

– På skolen slet jeg med dysleksi. Det som interesserte meg var sløydtimen og o-fag. Jeg har vært bygningsmann i hele mitt liv, og senteret ble mitt store prosjekt, sier Fridtun.

Som jeger har han gjennom årene skutt rundt 100 dyr av den økende hjortebestanden, i tillegg til rev og mår.

Den siste rypen er skutt

Men en art skyter han aldri mer: Rypen.

– Den siste rypen skjøt jeg på slutten av 1970-tallet. Det som har skjedd med rypebestanden er dramatisk. Skal den komme seg på fote igjen, trengs et totalforbud mot jakt, sier Fridtun.

Fra Massnes er det kort vei til fjells, og mot Stølsheimen. Fra gammelt av er det et populært område for jakt på hjort, rype og annet småvilt.

– Denne våren har jeg hatt to turer i fjellet. Jeg har ikke sett en eneste rype, sier han.

Fridtun ber både jegere og grunneiere tenke seg om.

– Skyt heller rev, mår og mink og rødrev – rovdyrene som har fått overtaket og forrykket balansen i naturen. Da blir forholdene både for rypen og skogsfuglen bedre, sier han.

Hubroen er på plass på Massnes. Foto: Tor Høvik

Flere ørner finnes på Massnes. Foto: Tor Høvik

Folk bryr seg

Vebjørn Svendsen, viltkonsulent i Norges Jeger og Fiskerforbund, er også bekymret for at rypebestanden har gått ned, men ikke så mye at det er behov for generelt forbud, mener han.

– Den langsiktige trenden er nedgang, men de senere årene har det vært oppgang. At mange naturbrukere er bekymret for bestanden, opplever vi som et godt tegn. Det viser at folk bryr seg, sier Svendsen.

Han sier den langsiktige trusselen mot rypebestanden er at leveområdene skrumper inn. Det skyldes utbygging av veier, regulering av vann og elver, bygging av vindmøller og ikke minst stadig nye hyttefelt i høyfjellet som er et naturlige leveområde for rypen.

– Det er ikke tvil om at rypen har atskillig mindre villmarksområder å hekke i enn for 100 år siden, sier Svendsen

De naturlige variasjonene for rypebestanden har mange forklaringer:

– Det dreier seg om hvor mye av bestanden, både egg og kyllinger, som spises av rovfugl. Er været dårlig i lang tid når kyllingene er små, med sludd og regn og vind, så er dødeligheten høy, sier Svendsen.

– Hvorfor er ikke løsningen å frede rypen?

– Det er knapt noen annen vill art det føres så god statistikk over. I noen områder av landet er rypen fredet, men vi kan ikke se et bestandsutviklingen er forskjellig fra resten av landet, sier Svendsen.

Han regner jakt som en av flere forklaringer på dårlig bestand, men mener jegere respekterer begrensninger fordi de selv er opptatt av bestanden.

– Det er ingen jeger som vil skyte den siste rypen, sier Svendsen.

Oteren strekker seg mot sjøfuglen. Foto: Tor Høvik

Usikker om årets sesong

Erlend Birkeland Nilsen er seniorforsker ved Norsk instituttet for naturforskning (NINA). Gjennom et tellesystem føres oversikt over rypebestanden i de fleste områdene i Norge.

– Dessverre er Vestland det området der vi har minst data. Unntaket er Eidfjord. Lenge var her synkende bestand, og forbud mot jakt. Men siden 2017 har vi igjen sett bedre bestander, sier Nilsen.

– Blir dette et godt rypeår?

– Det vet vi ennå ikke. Det er brukbart med stamfugl, men våren kom sent med mye snø i fjellet. Det er vanligvis ikke et godt utgangspunkt. Sommeren vil avgjøre om det blir mye rype til høsten eller ei, sier Nilsen

Olav Fridtun er fleksibel med åpningstidene. Gjennom videoovervåking av tunet, kan han se om det kommer folk. Da løper han ut, og åpner dørene. Museet sto ferdig i 1992. Foto: Tor Høvik