Kamelens forsvarer om frifinnelsen: – Han var lykkelig

Rapperen fra laksevåg frifunnet for ran og besluttet løslatt.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Marcus Kabelo Møll Mosele, kjent som artisten Kamelen, på vei til andre dag av rettssaken sist uke. Mosele godtok at BT tok bilde av ham på vei til rettssalen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Sist uke foreslo aktor en straff på ett år og to måneders fengsel for Marcus Kabelo Møll Mosele (27), bedre kjent som bergensrapperen Kamelen.

– Påtalemyndigheten er ikke i nærheten av å oppfylle sin bevisbyrde, sa forsvarer Jørgen Riple.

Advokaten mente Mosele må frifinnes for ranet han står tiltalt for, det alvorligste punktet av flere anklager mot 27-åringen.

Kamelens forsvarer, advokat Jørgen Riple, ba om frifinnelse for ran og antydet en straff på under én måneds fengsel for de øvrige forholdene i tiltalen. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

– Ikke min jobb

Politiet mener artisten fra Laksevåg var med på ran av en mann og en kvinne på en gård i Bontveitvegen i Fana i februar i år.

I Bergen tingrett vedgikk 27-åringen å ha vært på Bontveit den aktuelle dagen for å skru på motorsykler. Men Mosele avviste at han hadde noe med ranet å gjøre. Han nektet også å oppgi hvem han var sammen med.

– Du har tatt ut tiltale. Det er ikke min jobb å gjøre jobben din enklere. Jeg sitter heller ti år i fengsel enn å peke på vennene mine og dra dem inn i en sak, svarte 27-åringen på aktors spørsmål om dette.

Les også Kamelen nekter for ran: – Du har tatt ut tiltale. Det er ikke min jobb å gjøre jobben din enklere.

– Var lykkelig

Torsdag ettermiddag avsa Bergen tingrett dom i saken.

Ifølge forsvarer Jørgen Riple, som i 14-tiden hadde rukket å skumlese dommen, ble utfallet at 27-åringen frifinnes for tiltalepunktet om ran.

Riple sier videre at Mosele er dømt til fengsel i 28 dager for øvrige forhold i tiltalen, samtidig som han har over hundre dager i varetektsfradrag.

– Han har oversont for lenge siden. Jeg har informert ham om dommen. Han var lykkelig, sier advokaten, som ringte Mosele i fengselet torsdag ettermiddag.

– Jeg regner med han kan slippe ut i dag, sier Riple.

Kort tid etter at Riple fortalte om dommen, ble avgjørelsen lagt ut av domstolen. Mosele er også, logisk nok, frifunnet for å ha kommet med drapstrussel mot den fornærmede i ranssaken.

Retten tviler ikke på at mannen og kvinnen på Bontveit ble ranet av to personer.

Men i den enstemmige dommen heter det at retten etter bevisførselen har kommet til at Mosele må frifinnes – fordi det «knytter seg så mye tvil til om tiltalte kan være gjerningsperson nr. 2 (...).»

Tvilen, skriver retten, dreier seg blant annet om de fornærmedes ulike beskrivelser av det som skulle ha vært Mosele – både knyttet til hudfarge og høyde. Retten mener også det er tvilsomt at det mannlige ransofferet kan ha kjent Mosele igjen på stemmen, siden den såkalte gjerningsperson nummer 2 kun sa fem ord.

Ransofrene hadde også ulik oppfatning av dialekten og sjargongen til gjerningsperson nummer 2.

– Skal løslates

Politiadvokat Jørgen Henriksen var aktor i rettssaken.

– Vi tar dommen til etterretning, og det er besluttet at han skal løslates. Det blir opp til statsadvokaten å vurdere om dommen skal ankes eller godtas, sier Henriksen.

Mosele innrømmet straffskyld, delvis eller fullt, for noen forhold i tiltalen: Trusler mot en ansatt på et utested i Austevoll, samt for å ha hatt CS-gass og syv patroner hjemme.

27-åringen er tidligere domfelt flere ganger, sist i fjor vår.

Straffen i dommen som kom torsdag gjelder trusler, kjøring uten gyldig førerkort og to brudd på våpenloven.

– Det foreligger ingen formildende omstendigheter som tilsier en annen reaksjon enn ubetinget fengsel, står det i dommen.

– Ikke hvit

I prosedyren ramset forsvarer Jørgen Riple opp disse punktene for å underbygge sin påstand om at Mosele ikke kan dømmes for ranet:

Mangler i forklaringen fra de fornærmede om høyden og utseendet til den av ransmennene som angivelig skal være Mosele.

Ransmennene hadde dekket seg til. Den fornærmede mannen (56) sier han kjente igjen Moseles stemme. Riple mente det ble sagt for lite til at stemme­identifiseringen er sikker.

De fornærmede beskrev det som skal være Mosele som rundt 1,70 meter høy og hvit i huden. Riple påpekte at Mosele er over 1,80 meter høy og ikke hvit i huden.

At det ikke finnes bevis, utover vitneforklaringene fra de fornærmede, som knytter Mosele til åstedet. Det var heller ikke spesielt at Mosele var i området, siden han regelmessig var på nabogården.

Aktor på sin side mente Moseles angivelige deltakelse i ranet er bevist «utover enhver rimelig, fornuftig tvil».

Fakta Ranstiltalen mot Mosele 27-åringen ble i mars tiltalt for ran/medvirkning til ran med dette som gjerningsbeskrivelsen: «Mandag 17. februar 2020 ca kl. 22.30 i Bontveitvegen (...), sprayet han sammen med andre, NN (fornærmet kvinne, red.anm.) og NN2 (fornærmet mann, red.anm.) flere ganger med pepperspray i ansiktet. Videre truet de NN med kniv til å gi fra seg mobiltelefonen med tilhørende deksel inneholdende tre kort og ca. 500 kroner i kontanter.»

Om medvirkning står dette i straffeloven: «Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt.» KILDER: Tiltalen. Lovdata.no. Les mer