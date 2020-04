14 ganger fikk politiet i natt meldinger om bråk fra privathus

– Det er nok en kombinasjon av at folk er mer hjemme og at utelivet er stengt.

vest politidistrikt fikk en travel start på natten, med meldinger om mye bråk fra private.

Natt til langfredag fikk Vest politidistrikt erfare konsekvensene av at folk nå fester hjemme i stedet for på byen.

Mellom klokken 23.00 torsdag kveld og 04 fredag morgen fikk Vest politidistrikt 14 meldinger om forstyrrelse av nattero og støy. Alle meldingene på private adresser.

12 av meldingene kom fra ulike bydeler i Bergen.

Muntlige pålegg

– Dette er nok en kombinasjon av at folk er mer hjemme og at utelivet er stengt. Og det er jo flere hjemme også nå som potensielt kan legge merke til om det bråkes et sted, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Stein Rune Halleraker.

Ifølge Halleraker ble det rykket ut til noen av disse meldingene, og det ble gitt muntlige pålegg.

Godtok beskjeden

– Det ble ikke noe dårlig stemning når politiet kom på døren, og det oppsto ikke noe problematikk rundt utrykningene. Folk rettet seg etter påleggene som ble gitt, sier Halleraker.

Han sier patruljene i hvert enkelt tilfelle også må vurdere hva som skal gjøres om det er store grupper som er samlet i privathus. Om det skal gis en anmodning om å løse opp gruppene.

– Det handler blant annet om at det er vanskelig å vite hvor mange som tilhører samme husstand, sier han.