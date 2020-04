Barnas egen spørretime om korona

Rasmus (8) lurer på om koronaviruset vil bli utryddet, mens Eirik (11) vil vite når det blir fotballtrening igjen.

Torben Blindheim (øverst), Iben Bruvold Blindheim (i gult) og Malena Takvam Mujica (i rødt) dekorerte Repslagergaten i Sandviken for halvannen uke siden. Foto: Bia Sjøvoll (arkiv)

Det er mange barn som har spørsmål om den situasjonen Bergen er inne i.

Noen barn synes hjemmeskole er kjekt, mens andre savner skolen eller kjeder seg.

– Derfor vil kommunen arrangere et nettmøte for barn om koronaepidemien. Møtet strømmes direkte på kommunes Facebook-side torsdag klokken 14, forteller Lubna Jaffery (Ap), byråd for arbeid, sosial og bolig.

Hun stiller på møtet sammen med ordfører Marte Mjøs Persen og Endre Tvinnereim, byråd for barnehage, skole og idrett.

Ordfører Marte Mjøs Persen skal svare på spørsmål fra byens barn. Foto: Tuva Åserud

Ble kontaktet av Redd Barna

– Vi vil fortelle litt om hvordan koronaviruset har påvirket byen vår og hva som skjer fremover. Dessuten skal vi svare på alle spørsmål som kommer inn, sier Jaffery.

Hun forteller at kommunen ble kontaktet av Redd Barna som ønsket at de skulle arrangere et nettmøte.

– Jeg håper at så mange barn som mulig har anledning til å være med. Foreldre kan også stille spørsmål om de lurer på hvordan de skal snakke med sine barn om situasjonen.

Barn i Bergen kan stille spørsmål underveis, men det går også an å stille spørsmål i forkant. Her er noen av spørsmålene som er kommet inn:

Kan vi snart være med tanter, onkler og besteforeldre så lenge alle er helt friske og ikke har noen symptomer?

Når tror dere dette vil gå over?

Er det farlig for dyr?

Tror dere det kommer til å bli portforbud i Bergen?

Jeg lurer på om skolene og barnehagene kommer til og være stengt lenger enn til og med 13. april?

Jeg lurer på om koronaviruset vil bli utryddet? Kan det hende at det tar ett eller to år til vi får en medisin?

Når slutter koronaviruset egentlig?

Jeg lurer på om dere tror at vi får feire 17. mai i år?

Hvorfor kan vi ikke gå inn og leke i husene til vennene våre?

Alle skal få svar

– Det finnes veldig mange ulike opplevelser og følelser rundt det som skjer nå. Noen er veldig redde, mens andre er ikke så bekymret. Det viktigste er at barna får svar på det de lurer på.

– Vi skal også fortelle litt om hvordan vi i Bergen kommune jobber med koronasituasjonen. Og hvordan barn i en vanskelig situasjon kan få hjelp, sier Jaffery.

Sosialbyråd Lubna Jaffery. Foto: Odd E. Nerbø

Byråden påpeker at det er sikkert en del spørsmål de ikke klarer å svare på.

– Vi vet for eksempel ikke når skolene åpner igjen, men vil skal prøve å svare så godt vi kan. Alle som sender spørsmål vil få svar. Om vi ikke rekker det i løpet av nettmøtet, blir svarene lagt ut på nettsiden til kommunen.