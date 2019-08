Avansert miniubåt sendt fra Bergen for å søke etter antatt omkommet mann. Torsdag må den fraktes omveier for å komme frem.

Torsdag fortsetter søket etter mannen i 50-årene som antas å ha omkommet i det store skredet ved Årnes i Jølster, på sørsiden av Jølstravatnet.

Politiet mener han kjørte bilen som ble tatt av jordskredet tirsdag kveld.

Sunnfjord-lensmann Dag Fiske sier til BT at mannens familie ventet ham hjem tirsdag kveld, men meldte ham savnet da det ikke skjedde.

– Han var på det tidspunktet én av mange som ikke kunne gjøres rede for. Det var mange vi prøvde å få tak i på det tidspunktet. Men da vi nøstet videre, var han den eneste som hadde kjørt den strekningen i det tidsrommet, og som også var savnet.

Flere øyenvitner meldte at de hadde sett en bil bli tatt av skredet. Ifølge Fiske agerte politiet helt fra start som om det var tilfelle.

– Vet dere at mannen var alene i bilen?

– Så langt vi vet gjennom etterforskningen, så var han det, ja. Her er pårørende den viktigste informasjonskilden for oss. Vi kan ikke utelukke noe, men det er kun én savnetmelding knyttet til dette skredet.

Bård Bøe

– Kan søke uten sikt

En høyteknologisk miniubåt (ROV) er nå sendt fra et selskap i Bergen til Florø, der den befant seg torsdag morgen.

Planen er at ROV-en fra 12–13-tiden torsdag skal gå inn i søket etter den savnede mannen i 50-årene, opplyser lensmann Fiske.

En utfordring er at transporten av miniubåten rammes av stengt vei etter uværet som herjet tirsdag.

Fiske sier at veien mellom Førde og Vassenden igjen ble stengt torsdag, i forbindelse med opprydning, og at ROV-en derfor må fraktes rundt og komme via Skei.

Nøyaktige hvor den skal settes ut, er det foreløpig ingen som kan svare på. Lensmannen sier miniubåten er det beste verktøyet de kan bruke for å gjøre funn.

– Det er fortsatt veldig grumsete vann og mange gjenstander i raset. Miniubåten skal ha utstyr for å avdekke metallgjenstander, et magnetometer, og dessuten verktøy for å kartlegge bunnforholdene med en såkalt multistråle. Kort sagt kan den søke uten sikt, sier Fiske til BT.

Etter hva BT kjenner kommer det også, i tillegg til ROV-en, en båt som kan drive med oseanografisk kartlegging.

– Finne bilen

Politiet foretok onsdag søk fra luften og med båter etter den savnede mannen, uten resultat.

– Hovedprioriteten nå er å finne bilen og eventuelt omkomne i bilen, sier Fiske.

Privat

Overfor BT onsdag ville politiet heller ikke utelukke at den savnede kan ha vært personen som ifølge en vitneopplysning skal ha blitt sett i vannet.

Ingen har så langt kunnet opplyse hvilken retning den skredtatte bilen kjørte da den ble tatt av skredet på fylkesvei 451.

Savnedes pårørende har fått en egen kontaktperson i politiet, en såkalt pårørendekontakt. Torsdag vil politiet ikke si noe nærmere om mannen, annet enn at han er norsk.

